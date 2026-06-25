Kiến thức tâm lý có đủ giúp ta chữa lành?

Khi người chữa lành cũng lạc lối trong chính tâm hồn mình, "Người lạ với chính ta" mở ra góc nhìn về bản sắc, nỗi đau và hành trình tìm lại bản thân.

Trong suy nghĩ của nhiều người, bác sĩ tâm thần là những người hiểu rõ nhất về tâm trí con người. Họ dành cả đời để lắng nghe, phân tích và giúp người khác vượt qua những khủng hoảng tinh thần. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chính người dẫn đường ấy lại lạc mất phương hướng trong mê cung nội tâm của mình?

Đó là câu chuyện đầy ám ảnh về Ray O’Sullivan, được nhà báo Rachel Aviv kể lại trong cuốn sách Người lạ với chính ta.

Rachel Aviv - tác giả cuốn sách Người lạ với chính ta.

Ray từng là một bác sĩ tâm thần xuất sắc, được đồng nghiệp kính trọng và bệnh nhân tin tưởng. Ông hiểu sâu sắc những lý thuyết về sức khỏe tâm thần, nắm rõ cơ chế vận hành của não bộ và biết cách giải thích những rối loạn tâm lý phức tạp nhất. Thế nhưng, vào một thời điểm trong cuộc đời, tất cả những tri thức ấy dường như trở nên bất lực trước chính những gì đang diễn ra bên trong ông.

Nghịch lý đau đớn nhất không nằm ở việc một bác sĩ mắc bệnh về tâm lý. Điều khiến câu chuyện của Ray trở nên đặc biệt là ông nhận ra rằng kiến thức chuyên môn không thể giúp mình trả lời câu hỏi căn bản nhất: “Tôi thực sự là ai?”

Cảm giác ấy giống như một kiến trúc sư đứng nhìn tòa nhà do chính mình thiết kế bất ngờ đổ sập. Mọi công thức, bản vẽ và kinh nghiệm từng giúp ông xây dựng công trình cho người khác bỗng trở nên vô nghĩa khi đối diện với sự đổ vỡ của chính mình.

Thông qua trường hợp của Ray, Rachel Aviv đặt ra một câu hỏi lớn cho nền y học hiện đại: Liệu con người có thể được chữa lành chỉ bằng các chẩn đoán và đơn thuốc?

Trong nhiều thập niên, những tiến bộ của khoa học thần kinh đã giúp chúng ta hiểu hơn về vai trò của các chất dẫn truyền thần kinh, các rối loạn hóa học trong não bộ và tác động của thuốc điều trị. Tuy nhiên, Người lạ với chính ta cho thấy tâm trí con người không đơn thuần là một cỗ máy sinh học có thể sửa chữa bằng những công thức cố định.

Những tiến bộ của khoa học thần kinh đã giúp chúng ta hiểu hơn về vai trò của các chất dẫn truyền thần kinh, các rối loạn hóa học trong não bộ và tác động của thuốc điều trị. Ảnh: Pinterest.

Ray hiểu rất rõ cơ chế của bệnh lý. Ông biết loại thuốc nào có thể làm giảm triệu chứng, biết cách đọc những dấu hiệu bất thường của não bộ. Nhưng điều ông không thể tìm lại được chỉ bằng kiến thức y khoa là cảm giác thuộc về chính cuộc đời mình.

Cuốn sách không phủ nhận giá trị của khoa học. Trái lại, Rachel Aviv cho thấy khoa học là một phần quan trọng của quá trình chữa lành. Nhưng bà cũng nhấn mạnh rằng con người không chỉ là tập hợp của các tế bào thần kinh hay những phản ứng hóa học. Mỗi cá nhân còn là câu chuyện của ký ức, những tổn thương, các mối quan hệ và hành trình sống riêng biệt.

Chính vì vậy, một chẩn đoán có thể giải thích triệu chứng, nhưng chưa chắc đã giải thích được con người.

Tác giả Người lạ với chính ta không xem các nhân vật như những “ca bệnh”. Bà tiếp cận họ như những số phận. Thay vì chỉ hỏi điều gì đang xảy ra trong não bộ, bà còn tìm hiểu điều gì đã xảy ra trong cuộc đời họ. Chính góc nhìn ấy khiến cuốn sách vượt ra khỏi khuôn khổ của một tác phẩm về tâm thần học để trở thành một cuộc khám phá sâu sắc về bản sắc con người.

Sách Người lạ với chính ta.

Câu chuyện của Ray cũng là lời nhắc nhở dành cho chúng ta. Đôi khi, chúng ta quá bận rộn tìm kiếm lời giải thích cho cảm xúc của mình bằng các thuật ngữ chuyên môn mà quên mất việc lắng nghe tiếng nói từ bên trong.

Hiểu về tâm lý là cần thiết. Nhưng sự thấu hiểu ấy sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi lòng trắc ẩn dành cho chính mình.

Qua hành trình của Ray O’Sullivan, Người lạ với chính ta gửi gắm một thông điệp: để cứu một tâm trí đang tổn thương, đôi khi chúng ta cần nhiều hơn những chẩn đoán chính xác. Chúng ta cần sự thấu cảm dành cho cả một cuộc đời. Và có lẽ, đó cũng là cách để mỗi người thôi trở thành “người lạ” trong chính thế giới nội tâm của mình.