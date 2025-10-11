Công trình của TS Nguyễn Thành Phong mở ra khung hành động mới sau khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất, với kỳ vọng định hình siêu đô thị năng động và toàn cầu.

TS Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, hiện là Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội Trường đại học Sài Gòn.

Kiến tạo TP.HCM thành siêu đô thị (NXB Tổng hợp TP.HCM) được ra mắt trong thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt khi TP.HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hợp nhất, trở thành một không gian đô thị - kinh tế - văn hóa tích hợp, đủ điều kiện để vận hành theo mô hình siêu đô thị. Chính vì lẽ đó, cuốn sách không chỉ tổng hợp tri thức, mà còn gợi mở một khung hành động để TPHCM mới bước vào quỹ đạo của một siêu đô thị quốc tế.

Cuốn sách mang đến nhiều điểm mới và đóng góp về học thuật khi đã góp phần làm sáng tỏ khái niệm “siêu đô thị quốc tế” trong bối cảnh Việt Nam. Đây không chỉ là một đô thị lớn về quy mô mà phải là đô thị có ảnh hưởng, có sức lan tỏa, có khả năng kết nối trong mạng lưới toàn cầu.

Ở khía cạnh chính sách, cuốn sách đưa ra nhiều gợi ý táo bạo nhưng khả thi: từ mô hình Trục - Cực - Vệ tinh đến sandbox thể chế; từ việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đến nền tảng công dân số. Những đề xuất này có thể trở thành cơ sở tham khảo quan trọng cho lãnh đạo Thành phố trong hoạch định và thực thi.

Ngoài ra, cuốn sách không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn hướng đến hành động, trở thành tài liệu nền cho các chương trình phát triển, cho các dự án hợp tác quốc tế, cũng như cho những sáng kiến của doanh nghiệp và cộng đồng.

Trong chương trình giao lưu với sinh viên của Trường Đại học Sài Gòn vào ngày 10/10, TS Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong ước các bạn không chỉ là những người học giỏi, khởi nghiệp giỏi mà cần phải tham gia kiến tạo thành phố. Ông cho rằng, các bạn cần đặt ra những câu hỏi, phản biện, nêu ra những ý tưởng và khung hành động cho thành phố của chúng ta.

“Tôi hoàn toàn tin và mong rằng, các bạn không chỉ là những người thụ hưởng chính sách mà phải là đồng tác giả của chính sách. Trong cuốn sách, tôi có gọi là đồng kiến tạo thế hệ mới. Đây là nơi các bạn sinh viên, giảng viên trẻ cùng những doanh nghiệp và chính quyền học hỏi, sáng tạo, để thành nơi mà chúng ta được học hỏi, được sáng tạo, xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị năng động, giàu bản sắc, thông minh với một tinh thần trẻ trung, dám nghĩ, dám thử, dám sai và dám sửa sai. Đó sẽ là nguồn năng lượng hết sức quý giá trong thời gian sắp tới, trong quá trình chúng ta kiến tạo thành phố”, TS Nguyễn Thành Phong chia sẻ.