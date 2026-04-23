Kiến nghị tạm dừng hoạt động, di dời Đường sách Bình Tân

Sau gần một năm hoạt động, Đường sách Bình Tân đang đối mặt với nhiều khó khăn về hạ tầng và lượng khách, dẫn đến đề xuất tạm dừng để chuyển sang không gian mới hiệu quả hơn.

Đường sách Bình Tân tọa lạc tại đường D5 thuộc khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La, phường An Lạc - đi vào hoạt động từ năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong văn bản được UBND và Đảng ủy phường An Lạc gửi đến họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 23/4, báo cáo tình hình hoạt động ở Đường sách Bình Tân (đường D5 thuộc Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La) cho thấy kết quả chưa đạt như kỳ vọng.

Qua khảo sát thực tế của UBND phường An Lạc, dù được hình thành đúng chủ trương, điều kiện cơ sở hạ tầng và phương thức vận hành tại đây chưa đảm bảo. Hiện trạng đường sách chỉ có 2/12 kiosk có trưng bày sách và vật phẩm do Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng và Công ty TNHH trang trí trái cây nghệ thuật Việt Nam thực hiện, trong khi 10 gian hàng còn lại vẫn đang bỏ trống. Ngoài ra, lượng khách đến tham quan trung bình mỗi ngày chỉ khoảng 10 người, thậm chí có những ngày không có khách đến.

Nguyên nhân được cho là các hạng mục phụ trợ thiết yếu chưa được đầu tư xây dựng theo thiết kế như bãi giữ xe, sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh và các gian hàng cà phê sách. Bên cạnh đó, việc duy trì chốt bảo vệ (barie) tại cổng vào của khu y tế gây tâm lý e ngại và khó khăn cho người dân muốn vào tham quan.

Trước thực trạng trên, UBND phường An Lạc đã kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao xem xét chủ trương tạm dừng hoạt động tại vị trí hiện tại. Thay vào đó, địa phương đề xuất nghiên cứu tổ chức lại một không gian đọc mới phù hợp và hiệu quả hơn mang tên "Không gian sách An Lạc". Vị trí mới được đề xuất di dời về là Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường, địa chỉ số 565 đường Kinh Dương Vương.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Lạc đã thống nhất chủ trương này và giao các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án đầu tư, khai thác quỹ đất công tại vị trí mới. Kế hoạch chi tiết về việc di dời và tổ chức không gian sách mới dự kiến sẽ được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét chậm nhất vào ngày 10/5.