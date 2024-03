Kiến nghị kéo dài chu kỳ đăng kiểm ô tô cá nhân

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc nhiều nơi mưa to

Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt miền Bắc hạ 5-6 độ C, vùng núi thấp nhất có nơi dưới 10 độ C, đồng thời xuất hiện mưa rào, cục bộ mưa to; trời chuyển rét.