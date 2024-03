Không khí lạnh tràn về, miền Bắc nhiều nơi mưa to

Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt miền Bắc hạ 5-6 độ C, vùng núi thấp nhất có nơi dưới 10 độ C, đồng thời xuất hiện mưa rào, cục bộ mưa to; trời chuyển rét.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 18/3, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm 18/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ; từ gần sáng 19/3 tràn đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó là một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ ngày 19/3, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Miền Bắc có mưa rào, nhiều nơi mưa to khi không khí lạnh tràn về. Ảnh minh họa: Minh Hiền. Cơ quan khí tượng nhận định trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, khu vực vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ 16-19 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m, đêm 18/3 và ngày 19/3, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 70 mm; sau có mưa vài nơi. Từ chiều 19/3, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đợt không khí lạnh này kéo nền nhiệt miền Bắc giảm khoảng 5-6 độ và chỉ trong khoảng 3 ngày (19-21/3). Sau đó, nền nhiệt có xu hướng tăng nhanh trở lại và trời nắng đến 29 độ vào cuối tuần. Cụ thể, ở Bắc Bộ từ ngày 22/3, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi ngày 22-23/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông (tập trung vào đêm và sáng). Ngày 20-21/3, trời rét, sau đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 24-26/3, khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Trung Bộ từ đêm 20-21/3, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Ngày 23-25/3, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa vài nơi. Ngoài ra, các khu vực từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng (thời kỳ ngày 21-22/3, nắng nóng có khả năng suy giảm); chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Thời tiết trên biển: từ đêm 18/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 1,5-2,5 m. Từ ngày 19/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.

https://vietnamnet.vn/khong-khi-lanh-tran-ve-mien-bac-nhieu-noi-mua-to-2260982.html