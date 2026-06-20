Kiểm tra ma túy 131 công nhân Thái Nguyên phát hiện 2 người dương tính

Công an xã Phú Bình (Thái Nguyên) kiểm tra nhanh chất ma túy đối với 131 công nhân tại Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương, phát hiện 2 trường hợp dương tính.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và kiểm tra nhanh chất ma túy đối với công nhân tại Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy kết hợp kiểm tra chất ma túy đối với công nhân, người lao động tại Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương.

Công an thực hiện kiểm tra ma túy cho công nhân, người lao động tại cụm công nghiệp.

Theo đó, tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an xã đã trực tiếp tuyên truyền về những tác hại của ma túy, đặc biệt là các nguy cơ mất an toàn lao động do việc sử dụng trái phép chất ma túy trong môi trường sản xuất. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo công nhân, người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã Phú Bình tiến hành kiểm tra nhanh ma túy đối với 131 công nhân, người lao động đang làm việc tại cụm công nghiệp.

Kết quả kiểm tra cho thấy có 2 trường hợp dương tính với chất ma túy. Công an xã đã lập biên bản, tiến hành điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an xã Phú Bình cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra chất ma túy tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn nhằm phòng ngừa tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Hoạt động này cũng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không có ma túy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng công nhân, người lao động.