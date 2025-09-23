‘Khủng hoảng khí hậu sẽ nhấn chìm người nghèo’

Trong ảnh chụp ở California, ngọn lửa bao trùm căn bếp trong khi người đàn ông vẫn đứng mở tủ lạnh. Hai nhiếp ảnh gia Edoardo Delille và Giulia Piermartiri đã đi qua 6 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu như bang California ( Mỹ ), Mont Blanc ( Pháp , Italy), Mozambique, Trung Quốc , Nga… để chụp lại cuộc sống của người dân. Họ kết hợp dữ liệu khoa học với những hình ảnh minh họa các thảm họa như cháy rừng, băng tan, hạn hán... từ máy chiếu để thực hiện bộ ảnh “Atlas of the New World”.

Bộ ảnh “Maldives chìm sâu” là tiền đề phát triển cuốn “Atlas of the New World” do nhà xuất bản L'Artiere phát hành. Maldives chỉ cao trung bình 1 m so với mực nước biển, thấp nhất thế giới. Các nhà khoa học cảnh báo đến năm 2050, 80% đất đai nơi đây có thể không còn ai sinh sống. Với người dân nghèo, điều đó đồng nghĩa với mất nhà cửa và kế sinh nhai.

Nhiếp ảnh gia Delille cho biết, ở Maldives, cư dân sống tiết kiệm và thân thiện với thiên nhiên nhưng du khách mang đến rượu vang, bia, hàng xa xỉ… “Ô nhiễm chủ yếu đến từ khách du lịch”, anh nói.

Tại Mozambique, Delille và Piermartiri gặp nông dân và trò chuyện với tổ chức phi chính phủ. Họ nhận ra châu Phi chỉ thải ra 4% khí nhà kính toàn cầu, riêng Mozambique chỉ 0,22%, nhưng đất nước này lại phải chịu hạn hán khốc liệt nhất lịch sử.

“Sự nóng lên toàn cầu không mang tính công bằng,” Delille nói. “Những người giàu nhất đang làm những điều này (gây ô nhiễm hành tinh và tác động đến biến đổi khí hậu), còn người nghèo thì phải chịu đựng. Họ không thể chỉ cần chuyển đến một nơi mát mẻ hơn”.

Delille và Piermartiri đã quyết định ngay từ đầu “Atlas of the New World” sẽ là một dự án học thuật thay vì một cuốn sách nghệ thuật chỉ để trưng: “Chúng tôi rất mong muốn cuốn sách này được sử dụng trong các trường học”.

“Nó giống như một cuốn cẩm nang vậy,” Piermartiri đồng tình. “Khi trẻ em nhìn vào tranh của chúng tôi, các bé ngay lập tức nhận thức được vấn đề”. Hai tác giả hy vọng các em khi nhìn vào những bức ảnh này sẽ hiểu rõ biến đổi khí hậu đang đe dọa tương lai, đặc biệt là số phận của những người dân thuộc những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.

Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.