Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

‘Khủng hoảng khí hậu sẽ nhấn chìm người nghèo’

  • Thứ ba, 23/9/2025 06:08 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Bộ ảnh “Atlas of the New World” mô tả viễn cảnh biến đổi khí hậu sẽ nhấn chìm cuộc sống của những người dân khó khăn.

chay rung, han han, bao ve moi truong, Atlas of New World anh 1

Trong ảnh chụp ở California, ngọn lửa bao trùm căn bếp trong khi người đàn ông vẫn đứng mở tủ lạnh. Hai nhiếp ảnh gia Edoardo Delille và Giulia Piermartiri đã đi qua 6 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu như bang California (Mỹ), Mont Blanc (Pháp, Italy), Mozambique, Trung Quốc, Nga… để chụp lại cuộc sống của người dân. Họ kết hợp dữ liệu khoa học với những hình ảnh minh họa các thảm họa như cháy rừng, băng tan, hạn hán... từ máy chiếu để thực hiện bộ ảnh “Atlas of the New World”.
chay rung, han han, bao ve moi truong, Atlas of New World anh 2

Bộ ảnh “Maldives chìm sâu” là tiền đề phát triển cuốn “Atlas of the New World” do nhà xuất bản L'Artiere phát hành. Maldives chỉ cao trung bình 1 m so với mực nước biển, thấp nhất thế giới. Các nhà khoa học cảnh báo đến năm 2050, 80% đất đai nơi đây có thể không còn ai sinh sống. Với người dân nghèo, điều đó đồng nghĩa với mất nhà cửa và kế sinh nhai.
chay rung, han han, bao ve moi truong, Atlas of New World anh 3

Nhiếp ảnh gia Delille cho biết, ở Maldives, cư dân sống tiết kiệm và thân thiện với thiên nhiên nhưng du khách mang đến rượu vang, bia, hàng xa xỉ… “Ô nhiễm chủ yếu đến từ khách du lịch”, anh nói.
chay rung, han han, bao ve moi truong, Atlas of New World anh 4

Tại Mozambique, Delille và Piermartiri gặp nông dân và trò chuyện với tổ chức phi chính phủ. Họ nhận ra châu Phi chỉ thải ra 4% khí nhà kính toàn cầu, riêng Mozambique chỉ 0,22%, nhưng đất nước này lại phải chịu hạn hán khốc liệt nhất lịch sử.

chay rung, han han, bao ve moi truong, Atlas of New World anh 5

“Sự nóng lên toàn cầu không mang tính công bằng,” Delille nói. “Những người giàu nhất đang làm những điều này (gây ô nhiễm hành tinh và tác động đến biến đổi khí hậu), còn người nghèo thì phải chịu đựng. Họ không thể chỉ cần chuyển đến một nơi mát mẻ hơn”.
chay rung, han han, bao ve moi truong, Atlas of New World anh 6

Delille và Piermartiri đã quyết định ngay từ đầu “Atlas of the New World” sẽ là một dự án học thuật thay vì một cuốn sách nghệ thuật chỉ để trưng: “Chúng tôi rất mong muốn cuốn sách này được sử dụng trong các trường học”.

chay rung, han han, bao ve moi truong, Atlas of New World anh 7

“Nó giống như một cuốn cẩm nang vậy,” Piermartiri đồng tình. “Khi trẻ em nhìn vào tranh của chúng tôi, các bé ngay lập tức nhận thức được vấn đề”. Hai tác giả hy vọng các em khi nhìn vào những bức ảnh này sẽ hiểu rõ biến đổi khí hậu đang đe dọa tương lai, đặc biệt là số phận của những người dân thuộc những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.

Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.

Nguyễn An

Ảnh: Courtesy L’Artiere

cháy rừng hạn hán bảo vệ môi trường Atlas of New World Trung Quốc Mỹ Pháp Khủng hoảng khí hậu biến đổi khí hậu người nghèo nóng lên toàn cầu thảm họa khí hậu

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý