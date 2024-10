Khu tái định cư 130 tỷ đồng nhiều năm không xong... vì vướng một hộ

Khu tái định cư thôn An Quang (Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định), có tổng vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng thi công hơn 3 năm nay vẫn chưa thể hoàn thành vì vướng mặt bằng một hộ dân.

Khu tái định cư 130 tỷ nhiều năm làm không xong. Ảnh: TT.

Tháng 8/2020, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư (TĐC) thôn An Quang (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát), mục tiêu tạo quỹ đất bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường ven biển (ĐT.639) đoạn Cát Tiến - Đề Gi và các dự án lân cận; tạo quỹ đất để phát triển đô thị.

Dự án có diện tích sử dụng đất 11ha (khoảng hơn 300 lô đất), tổng vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng . Chủ đầu tư dự án là Ban giải phóng mặt bằng (GPMB) tỉnh Bình Định. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2023.

Chủ tịch UBND huyện Phù Cát Nguyễn Văn Hưng cho hay, ý kiến khiếu nại của hộ bà Trần Thị Khai đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết, qua rà soát hồ sơ, pháp lý không đủ cơ sở. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã về làm việc và đối thoại, theo đó vẫn giữ nguyên kết quả, xác định địa phương làm đúng.

Theo Ban GPMB tỉnh Bình Định, tính đến ngày 30/12/2022, công trình đã thi công cơ bản hoàn thiện, khối lượng thi công đạt 93% tổng khối lượng hợp đồng. Do vướng GPMB hộ bà Trần Thị Khai (có khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư - PV) nên chưa thi công hoàn thành công trình. Ban đã trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2023.

Căn cứ quyết định của UBND tỉnh Bình Định về việc gia hạn thời thực hiện dự án, chủ đầu tư đã thực hiện gia hạn đến hết ngày 30/11/2023. Tuy nhiên, đến thời gian này, UBND huyện Phù Cát vẫn chưa thực hiện cưỡng chế đối với hộ dân còn vướng mắc để bàn giao mặt bằng.

Theo Ban GPMB tỉnh Bình Định, trường hợp khiếu nại của bà Trần Thị Khai đã được UBND tỉnh và UBND huyện Phù Cát ban hành nhiều văn bản kết luận về kết quả giải quyết khiếu nại và yêu cầu, cần áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có Quyết định số 4279 ngày 26/10/2021, giải quyết không công nhận nội dung khiếu nại của hộ bà Trần Thị Khai và giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 2.130m2. Không đồng ý, hộ bà Khai khiếu nại đến Bộ TN&MT.

Ngày 29/11/2023, Bộ đã có quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2), không công nhận khiếu nại của gia đình bà Khai. Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản, về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Khai.

Theo báo cáo của Công an huyện Phù Cát, chưa thể cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Trần Thị Khai, với lý do hồ sơ cưỡng chế chưa đảm bảo pháp lý. Cụ thể, quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB đối với hộ bà Khai không cùng 1 ngày.

Một số hộ dân đã đến xây dựng nhà ở khu TĐC thôn An Quang. Ảnh: TĐ.

Việc khu TĐC chưa thể hoàn thành khiến nhiều hộ dân về đây xây dựng nhà cửa sinh sống hơn 2 năm nay, nhưng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Một số hạng mục công trình do để quá lâu cũng đã xuống cấp, hư hỏng.

Bà P.T.L (61 tuổi, xã Cát Khánh) cho hay, gia đình bà bị ảnh hưởng bởi 1 dự án làm đường tại xã, năm 2022, được nhà nước giao đất TĐC tại Khu tái định cư thôn An Quang. Thế nhưng, từ đó đến nay, gia đình bà và nhiều trường hợp khác về nơi này xây nhà nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Ông Đinh Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Cát Khánh cho hay, hiện có khoảng 10 hộ đã được di dời đến khu TĐC thôn An Quang xây dựng nhà sinh sống.

Liên quan trường hợp bà Trần Thị Khai, Chủ tịch UBND xã Cát Khánh cho hay, diện tích thu hồi là đất nông nghiệp, nhưng bà Khai yêu cầu được bồi thường đất ở và giao 9 lô đất TĐC, việc này sai quy định nên không được xem xét giải quyết.

Cỏ mọc um tùm trong khu TĐC. Ảnh: T.Đ.

Theo lãnh đạo Ban GPMB tỉnh Bình Định, trách nhiệm cưỡng chế bàn giao mặt bằng được UBND tỉnh giao cho UBND huyện Phù Cát. Nhưng đến nay, huyện vẫn chưa thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để giao mặt bằng thi công, nên công trình vẫn chưa hoàn thành để bàn giao quản lý sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu đến hết tháng 12 năm nay dự án phải hoàn thành, không kéo dài nữa.

Theo lãnh đạo UBND huyện Phù Cát, địa phương sẽ sớm giải quyết các vướng mắc để tiến hành cưỡng chế, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công hoàn thành dự án và tiến hành cấp sổ đỏ cho người dân.