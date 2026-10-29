Khu rừng hoa hồng tại trung tâm đại đô thị Eco Retreat sắp ra mắt

Rừng Hồng - trung tâm của phân khu Mùa Lễ Hội tại đại đô thị Eco Retreat, là nơi gắn nhà ở với hệ thống quảng trường, tuyến phố, cảnh quan hoa hồng và tiện ích công cộng.

Eco Retreat là khu đô thị trị liệu, phục hồi và tái tạo rộng 220 ha ở cửa ngõ phía tây TP.HCM, cách Bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển qua đại lộ Võ Văn Kiệt và cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Trung tâm đô thị được định hình từ tầm nhìn quy hoạch

Không phải ngẫu nhiên trung tâm luôn là khu vực hấp dẫn bậc nhất của đô thị. Bất kể quy mô hay hình thái quy hoạch, trung tâm thường là nơi hội tụ hoạt động, không gian công cộng và tiện ích, tạo nên sức sống riêng cho đô thị. Đó là nơi người ta muốn dừng chân, hòa mình vào nhịp sống chung, đồng thời lựa chọn để làm việc, kinh doanh và gắn bó lâu dài. Sự hội tụ ấy khiến trung tâm vừa là điểm đến, vừa là nơi định hình trải nghiệm sống và sức hấp dẫn của cả đô thị.

Dựa trên cách tiếp cận toàn diện về quy hoạch nói trên, nhà sáng lập Ecopark định hình Rừng Hồng là điểm hội tụ, trở thành trung tâm của phân khu Mùa Lễ Hội, đại diện đặc sắc của đô thị Eco Retreat.

Rừng Hồng kết nối với phân khu khác qua đại lộ 30-40 m. Ảnh phối cảnh.

Rừng Hồng là tâm điểm kết nối của tuyến đại lộ vòng quanh đô thị, nối liền mọi phân khu thông qua trục đường 30 m. Trung tâm này còn sở hữu đại lộ Quảng Trường rộng 40 m đi qua 6 tòa căn hộ cao tầng, 2 quảng trường và tiếp giáp công viên trung tâm, hồ Thiên Nga.

Kết nối hạ tầng giúp lưu lượng người đổ về trung tâm đô thị thuận tiện. Với cư dân 6 tòa cao tầng, việc tiếp cận không gian công cộng quy mô lớn như quảng trường sự kiện, quảng trường lễ hội, công viên hồ Thiên Nga cũng giúp nhịp sống tại khu vực trung tâm thêm đa dạng trải nghiệm.

Phân khu Rừng Hồng nằm bao quanh các tòa cao tầng tại Eco Retreat. Ảnh phối cảnh.

Đưa trung tâm đô thị thành trung tâm trải nghiệm cộng đồng

Trong quy hoạch đô thị, quảng trường là không gian mở dành cho hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa hay cuộc gặp gỡ quy mô lớn. Tuy nhiên, giá trị của một quảng trường không chỉ nằm ở thời điểm đông người mà còn ở khả năng hiện diện tự nhiên trong đời sống thường nhật, trở thành nơi người ta muốn đi qua, dừng lại, vận động, trò chuyện hoặc đơn giản là dành thời gian ngoài trời. Đây cũng là mục đích tiếp cận trong quy hoạch cảnh quan tại Rừng Hồng, trung tâm Mùa Lễ Hội.

Rừng Hồng có 3 quảng trường lớn, tổng diện tích gần 29.000 m2, gồm quảng trường sáng tạo 3.500 m2 tiếp giáp mặt hồ Thiên Nga, quảng trường sự kiện 8.500 m2 và quảng trường lễ hội 16.700 m2. Thay vì xem quảng trường là tiện ích độc lập, thiết kế phân khu Rừng Hồng đặt quảng trường trong mối liên kết với tuyến phố, công viên, vườn hội, điểm vui chơi và không gian nghỉ chân. Hệ thống này tạo nên hành trình trải nghiệm liên tục, nơi không gian công cộng gắn với nhiều nhu cầu khác nhau trong ngày thay vì chỉ phục vụ dịp đặc biệt.

Từ quảng trường lễ hội đến đời sống thường nhật

Dựa trên thực tế hành vi, thói quen sinh hoạt của cư dân tại trung tâm đô thị hiện hữu của nhà sáng lập Ecopark như Ecopark (Hưng Yên), Eco Central Park (Nghệ An), quảng trường và công viên trung tâm không chỉ nhộn nhịp trong sự kiện lễ hội mà còn là không gian thân thuộc trong đời sống thường nhật của cư dân.

Quảng trường hướng ra mặt hồ, công viên nội khu tại Rừng Hồng. Ảnh phối cảnh.

Thiết kế cảnh quan có nhiều lối đi dạo nép mình dưới khóm hoa, giàn hồng leo, đá bước đi trên thảm cỏ, điểm xuyết sắc màu của nhiều loài hoa hồng như hồng vàng, cam, đỏ, trắng, tạo cảm xúc như bước vào không gian lễ hội. Nhiều loài hoa chỉ nở rộ vào thời điểm nhất định trong năm, riêng hoa hồng được Ecopark nghiên cứu để nở quanh năm ở khu vực quảng trường và công viên trung tâm, mang đến sắc thái đặc trưng cho Rừng Hồng. Ngoài cảnh quan hoa hồng chủ đạo, Rừng Hồng còn được định tuyến màu sắc qua cây bóng mát nở hoa vàng, cam, đỏ như bằng lăng, tường vi, kèn hồng, tăng trải nghiệm thị giác vào mùa hoa trong năm.

Hệ cảnh quan, tiện ích trung tâm giúp cư dân Rừng Hồng đa dạng trải nghiệm. Ảnh: Duy Phú.

Theo ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng giám đốc DB Group – đại diện nhà sáng lập Ecopark, sức sống đô thị không chỉ đến từ sự kiện đông người mà còn từ trải nghiệm nhỏ lặp lại mỗi ngày, như một lối đi thuận tiện, một khoảng bóng mát, nơi trẻ em vui chơi hay không gian để gia đình vận động. Mục tiêu không phải biến toàn bộ phân khu thành một lễ hội liên tục, mà tạo nhiều lựa chọn trải nghiệm trong một hệ cảnh quan, tiện ích trung tâm để niềm vui hiện diện tự nhiên trong đời sống thường nhật.

Bên cạnh hệ thống cảnh quan và tiện ích công cộng, Rừng Hồng phát triển đa dạng loại hình nhà ở gồm nhà phố vườn, nhà phố đại lộ, nhà phố trung tâm, biệt thự quảng trường và biệt thự phố, diện tích 81-320 m2. Cơ cấu này mở ra nhiều lựa chọn về không gian sống, đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau trong một phân khu. Đáng chú ý, biệt thự quảng trường và nhà phố trung tâm là 2 dòng sản phẩm lần đầu giới thiệu tại Eco Retreat. Nhờ vị trí gắn với không gian công cộng và khu vực trung tâm, 2 dòng sản phẩm này hướng tới khả năng kết hợp nhu cầu sống retreat với hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, tùy phương án khai thác của chủ sở hữu.

Quảng trường tại Rừng Hồng hướng tới vai trò điểm đến của sự kiện văn hóa lớn ở phía tây TP.HCM. Ảnh: Duy Phú.

Lợi thế của Rừng Hồng không chỉ đến từ vị trí trung tâm Mùa Lễ Hội mà còn từ mối liên kết giữa nhà ở với hệ thống quảng trường, tuyến phố, cảnh quan và tiện ích. Trong cấu trúc đó, không gian công cộng vừa phục vụ đời sống cư dân, vừa góp phần tạo sức hút cho hoạt động thương mại, dịch vụ. Đây là cơ sở để Rừng Hồng kết hợp 2 giá trị, gồm môi trường sống giàu tương tác và cơ hội khai thác công năng tại khu vực trung tâm của đại đô thị sinh thái.

Sống đa trải nghiệm giữa không gian Rừng Hồng, Eco Retreat. Ảnh: Duy Phú.

Một trung tâm đáng sống không phải nơi lúc nào cũng náo nhiệt, mà là nơi mỗi thành viên có thể lựa chọn nhịp trải nghiệm phù hợp. Bên cạnh không gian giao lưu, mua sắm và lễ hội là tuyến đi bộ có bóng mát, sân chơi trẻ em, điểm dừng chân và không gian thư giãn. Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng sự sôi động khi muốn kết nối, đồng thời duy trì nhịp sống nhẹ nhàng trong sinh hoạt thường ngày. Đó cũng là nét đặc trưng của đại đô thị trị liệu, phục hồi, tái tạo tiên phong tại miền Nam.