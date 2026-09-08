Đường đến trường ngập sắc xanh giữa lòng Ecopark

Năm học mới bắt đầu, hành trình đến trường của trẻ em tại đại đô thị do nhà sáng lập Ecopark phát triển đang được viết theo cách khác.

Trẻ có thể tự lập, đi bộ, đạp xe đến lớp; cha mẹ yên tâm bớt đi hành trình đưa đón, còn tuổi học trò của con bắt đầu từ ký ức về cung đường đến trường xanh tươi, an toàn và giàu trải nghiệm.

Khi trường học không còn là điểm đến ngoài khu đô thị

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư đại đô thị xanh Ecopark (Hưng Yên), Eco Central Park (Nghệ An), Eco Retreat (Tây Ninh)… Mỗi dự án được phát triển dựa trên đặc trưng về khí hậu, thời tiết, địa hình, lối sống, đồng thời nhất quán với triết lý 5E, gồm: Eco (sinh thái), Emotion (cảm xúc), Edu-entertainment (giải trí - giáo dục), Economic (kinh tế) và Elite (tinh hoa).

Trường PTLC Edison nằm giữa thành phố xanh Ecopark. Ảnh: Minh Phương.

Trong đó, giáo dục là một trong những nền tảng cốt lõi trong định hướng phát triển của Ecopark. Triết lý này hướng đến xây dựng hệ sinh thái sống hài hòa, nơi mỗi người có thể học tập, chủ động khám phá, phát huy tiềm năng cá nhân. Giáo dục vì thế mở rộng thành hành trình phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, cảm xúc, tinh thần, góp phần tạo nên thế hệ tự tin, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trẻ chủ động đi bộ, đạp xe đến trường. Ảnh: Minh Sơn.

Với mỗi khu đô thị của Ecopark, trường học không đơn thuần là tiện ích được bổ sung, mà là một phần của đời sống thường nhật. Điều này có thể nhìn thấy rõ trong hệ sinh thái giáo dục tại thành phố xanh Ecopark với tên tuổi như Edison Schools, Greenfield School, Đại học Anh Quốc BUV, Đại học Y khoa Tokyo cùng nhiều trường mầm non chất lượng.

Tại đây, hình ảnh dễ bắt gặp là những em nhỏ đạp xe, đi bộ đến trường, thay vì bắt đầu ngày mới trên cung đường đông đúc, khói bụi, thường xuyên ùn tắc. Từ đây, không gian sống trở thành một phần trong hành trình học tập, vận động và khám phá của trẻ.

Cung đường đến trường không vội vã hay tắc đường. Ảnh: Minh Phương.

Khi việc đưa đón không còn chiếm nhiều thời gian, cha mẹ có thêm khoảng trống cho công việc, gia đình và hoạt động tạo ra giá trị khác. Với trẻ, quãng đường từ nhà đến trường cũng là thời gian để vận động, trò chuyện cùng bạn bè và hình thành trải nghiệm đầu đời.

“Tôi thấy mình và nhiều cư dân Ecopark có điểm chung là không mất nhiều thời gian đưa đón con. Việc đưa đón con cũng không vội vã, thúc giục nhau mỗi sáng. Điều đó giống như cuộc tản bộ, dạo chơi, thể dục mỗi ngày”, chị Nguyễn Hồng Nhung, cư dân Sky Oasis, Ecopark chia sẻ.

Trẻ đi bộ, đạp xe xuyên qua đường nội khu, công viên để đến trường tại khu đô thị Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn.

Tại đại đô thị Eco Central Park, trường phổ thông liên cấp FPT rộng hơn 27.000 m2, quy mô đào tạo đến 2.800 học sinh mỗi năm, đã khai giảng khóa học đầu tiên, góp phần hình thành hệ sinh thái sống - học - vui chơi trong khu đô thị.

Nhờ trường học hiện diện trong không gian sống, việc đưa đón trở nên thuận tiện, đồng thời trẻ có thêm thời gian và không gian để vận động, khám phá và kết nối cộng đồng.

“Từ khi chuyển về Eco Central Park sinh sống, cuộc sống gia đình trở nên vui, khỏe hơn. Các con học tập trong khu đô thị xanh, hình thành thói quen tích cực từ sớm như gần gũi thiên nhiên, vận động thường xuyên, chủ động khám phá để phát triển cả thể chất, tư duy lẫn kỹ năng xã hội. Đường đến trường của con giờ đây là đi bộ, đạp xe với bạn bè, anh em. Thấy con vui cười, lạc quan, học được nhiều điều là điều mà bậc làm cha mẹ nào cũng muốn”, anh Nguyễn Hữu Kiên, cư dân The Garden 1, Eco Central Park, chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB - cổ đông sáng lập Ecopark, hệ thống trường học tại khu đô thị không chỉ bổ sung tiện ích giáo dục, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống dành cho gia đình hiện đại, nơi chất lượng giáo dục và chất lượng môi trường sống được đặt trên cùng nền tảng.

Rừng Phượng - Eco Retreat đặt giáo dục giữa nhịp sống xanh

Mang môi trường sống giúp trẻ chủ động học tập, khám phá, phát huy tiềm năng cá nhân vào khu đô thị Eco Retreat, Ecopark đang phát triển phân khu Rừng Phượng với tiện ích giáo dục đặt ở vị trí trung tâm. Điểm nhấn là trường mầm non rộng 7.000 m2 và trường PTLC Edison rộng 22.000 m2, quy mô giảng dạy khoảng 3.600 học sinh, dự kiến tuyển sinh từ năm học 2028-2029.

Trường PTLC Edison rộng 22.000 m2 nằm tại trung tâm Rừng Phượng. Ảnh: Edison.

Bà Lê Tuệ Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison, cho biết khi khoảng cách từ nhà đến trường được rút ngắn, điều thay đổi không chỉ là thời gian di chuyển mà còn là cách một đứa trẻ trải nghiệm tuổi thơ.

“Hãy thử hình dung buổi sáng của cư dân Rừng Phượng 2 trong vài năm tới. 7h sáng, một cậu bé chỉnh lại quai balo trước cửa nhà. Mẹ không cần giục con nhanh lên vì trường chỉ cách nhà vài phút di chuyển. Cậu bé có thể cùng bạn bè đi bộ trên tuyến đường nội khu hoặc đạp xe đến trường. Chỉ vài phút sau, các em đã có mặt tại cổng trường. Chiều tan học, hành trình ấy lại diễn ra theo chiều ngược lại. Trường học, khu vui chơi, công viên, khoảng xanh và căn nhà đều nằm trong cùng không gian sống. Với người lớn, đó là sự thuận tiện, nhưng với trẻ nhỏ, đó có thể trở thành một phần ký ức tuổi thơ. Đó là những buổi sáng cùng bạn đi bộ đến trường, chiều đạp xe về nhà và cảm giác được tự mình đi học, thay vì cả tuổi thơ gắn với ghế sau của ôtô, xe máy”.

Bà Lê Tuệ Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison.

Cũng theo bà Tuệ Minh, thời gian với lứa tuổi nào cũng quý báu. Đặc biệt ở lứa tuổi của các em, mỗi giây phút, mỗi trải nghiệm là cơ hội học tập và nâng cao năng lực. “Có em tò mò về cách con robot hoạt động, thích chơi bản nhạc, tìm hiểu cách con người hành xử hay suy nghĩ về cách giải quyết bất tiện trong cuộc sống. Em khác lại muốn kinh doanh, kể chuyện, chăm sóc người khác, hoặc đơn giản là chưa biết mình thích gì. Và ‘chưa biết’ cũng là điểm khởi đầu thú vị, bởi phía trước vẫn còn nhiều điều có thể khiến trẻ bất ngờ về chính mình. Edison đặt giữa khu rừng Eco Retreat sẽ là môi trường đủ rộng và gần gũi để các con dám thử, dám sai và bắt đầu lại trong mỗi giây phút của cuộc đời học sinh”, bà Tuệ Minh nói thêm.

Không gian sống tại Rừng Phượng.

Bên cạnh tiện ích giáo dục đặc biệt và cảnh quan thiết kế thân thiện với trẻ em, Rừng Phượng còn sở hữu phong cách kiến trúc hiện đại với đa dạng loại hình sản phẩm như nhà phố đại lộ, nhà phố vườn, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, diện tích từ 80 m2 đến 370 m2, đáp ứng nhu cầu đa dạng theo quy mô gia đình, từ gia đình trẻ đến gia đình nhiều thế hệ.