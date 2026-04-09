Bên trong tổ hợp khoáng nóng trên cao tại Eco Retreat

Nằm trong đô thị 220 ha phía tây TP.HCM của Ecopark, Forest Onsen bố trí hệ tiện ích 5.000 m2 gồm tổ hợp khoáng nóng, hồ bơi điện phân muối, thiết kế theo tinh thần Zen Nhật Bản.

Tổ hợp gồm 4 tòa tháp, thuộc phân khu Mùa Lễ Hội của đô thị Eco Retreat. Các căn hộ tại đây được thiết kế đa dạng loại hình từ studio, 1-3 phòng ngủ đến duplex, penthouse với diện tích dao động 38-200 m2.

Phối cảnh 4 tòa tháp Forest Onsen nằm tại cửa ngõ đại đô thị Eco Retreat. Ảnh phối cảnh dự án.

Tổ hợp được tư vấn, thiết kế bởi kiến trúc sư trưởng Tadakatsu Honda - chuyên gia thiết kế từ Nhật Bản. Với hơn 40 năm trong ngành, trong đó có hơn 20 năm sống và làm việc tại Việt Nam, ông Tadakatsu Honda đã kết hợp văn hóa tắm Onsen Nhật Bản truyền thống vào không gian cảnh quan Việt Nam, đồng thời đưa vào dự án những kỹ thuật khoáng nóng hiện đại hàng đầu thế giới. Từ đó, tòa tháp được phát triển theo định hướng đưa các liệu pháp chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày.

Tại tầng 5A, hệ tiện ích được thiết kế liên hoàn trong không gian 5.000 m2. Hệ cảnh quan theo phong cách Zen Nhật Bản giúp cư dân tản bộ, hít thở không khí trong lành từ tầm cao.

“Trái tim” của hệ tiện ích là tổ hợp khoáng nóng trị liệu với đa dạng hình như tắm khoáng nóng, khoáng lạnh, bể sục, xông ướt, xông khô… Nhà sáng lập cho biết dòng khoáng tại tổ hợp có nguồn gốc tự nhiên, trải qua công nghệ khoáng hóa, kiểm soát hàm lượng, loại tạp chất, kim loại nặng, mùi kém hấp dẫn. Công nghệ này giúp nguồn nước giữ độ pH trung tính an toàn, góp phần cải thiện sức khỏe. Công nghệ khoáng hóa cũng có thể phục vụ đa dạng mục đích của cư dân với mùi hương, tác dụng trị liệu khác nhau như thư giãn, chăm sóc và làm đẹp da, hỗ trợ tuần hoàn máu, cải thiện sức khỏe tim mạch, huyết áp…

Không gian khoáng nóng ngay khối đế tòa nhà tại Forest Onssen. Ảnh phối cảnh dự án.

Khu vực này có bể bơi vô cực điện phân muối rộng 520 m2, bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ, tầm nhìn trực diện hồ Thiên Nga. Nhà sáng lập cho biết điện phân muối là công nghệ hiện đại hàng đầu hiện nay, giúp mang lại làn nước trong mát, êm dịu cho da và tóc, không mùi khó chịu. Trước khi bơi, cư dân cũng có thể tập gym, yoga.

Bể bơi vô cực điện phân muối tại Forest Onsen. Ảnh phối cảnh dự án.

Hệ tiện ích còn có Family Room được bố trí như một căn hộ giúp các gia đình thay đổi không khí hay tiếp khách với đầy đủ vật dụng nấu ăn, vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó là các khu vườn vận động, khu vui chơi trẻ em giúp kết nối cộng đồng cư dân.

Forest Onsen cũng thừa hưởng hệ sinh thái của Eco Retreat với không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo môi trường sống phù hợp định hướng chăm sóc sức khỏe lâu dài. Cư dân lớn tuổi có thể “tắm rừng” tại cung đường đi bộ dài 8 km trong khuôn viên đô thị hay tiếp cận hệ thống Retreat Circle với hơn 20 khu vườn chủ đề liên hoàn.

Theo nhà sáng lập Ecopark, hiệu quả chăm sóc sức khỏe không đến từ những trải nghiệm ngắn hạn, mà từ các thói quen được duy trì đều đặn. Trong đó, môi trường sống đóng vai trò quan trọng để hình thành và duy trì các thói quen này. Tại Forest Onsen, không gian được tổ chức nhằm khuyến khích cư dân duy trì lối sống lành mạnh, từ hệ thống cảnh quan, khu vận động đến các khu trị liệu.

Không gian sống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nâng cao tinh thần. Ảnh phối cảnh dự án.

Bà Mai Thị Hồng Quyên, Giám đốc Kinh doanh Ecopark, cho biết nhiều vùng đất có thiên nhiên đẹp nhưng lại không có dòng khoáng chảy qua. Trong khi đó, một số nơi có dòng khoáng nhưng không có khả năng hoặc điều kiện khai thác. “Vì vậy, chúng tôi quyết định phát triển tổ hợp khoáng nóng cao tầng đầu tiên tại miền Nam để mang đến cư dân dịch vụ tiện ích đặc biệt”, bà Quyên nói.

Eco Retreat nằm tại Bến Lức (Tây Ninh), tiếp giáp cửa ngõ phía tây TP.HCM. Dự án phát triển theo định hướng đô thị sinh thái với các dòng sản phẩm đa dạng đã ra mắt thị trường, gồm nhà thấp tầng theo concept các mùa trong năm, khu cao tầng Sky Retreat, biệt thự rừng và biệt thự đảo.

Ngoài Mùa Lễ Hội, nhiều phân khu tại đô thị đang được triển khai xây dựng, dự kiến bàn giao từ quý III năm nay. Các hạng mục tiện ích và dịch vụ như công viên trung tâm Hồ Thiên Nga, khu thương mại - dịch vụ Eco Bazaar cũng đang được đưa vào khai thác từng phần.