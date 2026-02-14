Ecopark tràn ngập sắc hoa khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026

Dịp Tết 2026, cư dân và du khách đổ về các đại đô thị Ecopark xúng xính áo dài giữa thảm hoa, dạo hồ, chèo kayak, cắm trại và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Những ngày đầu năm mới, các đại đô thị do nhà sáng lập Ecopark phát triển trở thành điểm hẹn du xuân. Tại đây, cư dân và du khách không chỉ check-in giữa những vạt hoa rộng hàng chục nghìn m2, mà còn thong dong dạo hồ, chèo thuyền kayak, cắm trại giữa công viên, tận hưởng trọn vẹn không khí khoáng đạt và nhịp sống nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị.

Thành phố xanh Ecopark

Các khu đô thị (KĐT) của nhà sáng lập Ecopark khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu, đồng thời trở thành không gian kết nối giàu cảm xúc - nơi Tết không chỉ để ngắm nhìn, mà để chạm vào và sống trọn vẹn.

Công viên hồ Thiên Nga, Ecopark thêm nổi bật khi Tết đến xuân về.

Tại thành phố xanh Ecopark (rộng gần 500 ha, nằm tại phía đông Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếm 14 km), giữa công viên hồ Thiên Nga - công viên lớn nhất KĐT, chủ đầu tư Ecopark hoàn thành trang trí theo concept “trên bến dưới thuyền”. Theo đó, dọc cung đường ven hồ đã rực sắc thắm của bao lì xì, của hoa cỏ mùa xuân trên nền xanh của thảm thực vật đa dạng. Cụm tiểu cảnh với linh vật ngựa cùng sân khấu Hồ Thiên Nga trở thành điểm nhấn cho toàn công viên, thu hút cư dân và du khách đến check-in.

Người dân và du khách thong dong tản bộ, thư giãn, chụp ảnh tại công viên hồ Thiên Nga hoặc có thể vui chơi ở bến thuyền kayak dịp Tết.

Năm thứ 5 trở thành cư dân Ecopark, chị Nguyễn Kiều Linh (45 tuổi, Thủy Nguyên) cho hay, nhiều năm nay, chị không đi đâu xa dịp Tết bởi ra khỏi nhà là vườn, ra vườn là đại công viên nên cả gia đình thường mời bạn bè, người thân ở Hà Nội về quây quần bên bếp nướng ngoài công viên, rồi cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa tại nơi mình sống.

Eco Central Park - đại đô thị xanh lớn bậc nhất miền Trung

Tại miền Trung, KĐT Eco Central Park (rộng gần 200 ha, phường Trường Vinh) của nhà sáng lập Ecopark trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Nghệ An.

Cung đường vạn hoa Eco Central Park trở thành điểm vui chơi hấp dẫn.

Chào đón năm Bính Ngọ 2026, chủ đầu tư trang hoàng KĐT trở thành tọa độ Tết vạn hoa, với quy mô các thảm hoa rộng 46.000 m2, tạo nên không khí mùa xuân vui tươi tại Nghệ An. Đây cũng là không gian lý tưởng để cư dân, du khách diện áo dài duyên dáng và ghi lại khung hình xuân lung linh bên người thân, gia đình.

Buổi tối, quảng trường nhạc nước ánh sáng lên đèn thu hút giới trẻ Nghệ An cũng như cư dân vùng lân cận bởi quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại, lần đầu tiên xuất hiện tại miền Trung.

Khu vui chơi trong nhà Tom and Jini mới khai trương dành cho trẻ nhỏ nằm tại chân tòa tháp Central Park Residences.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm thị giác, không gian Tết ở Eco Central Park còn là nơi trẻ nhỏ háo hức tham gia hoạt động du xuân. Mới đây, nhà sáng lập Ecopark đưa vào khai trương khu trò chơi Tom and Jini với quy mô 3.000 m2, là khu trò chơi trẻ em trong nhà lớn bậc nhất Nghệ An, được đầu tư hiện đại, bài bản, đa dạng với 8 khu chủ đề, từ vận động thể chất đến khám phá công nghệ thực tế ảo VR. Đây được xem là giải pháp toàn diện cho điểm đến vui chơi của gia đình, khi con trẻ có thể chơi cả ngày và bố mẹ thảnh thơi trải nghiệm các cung đường xuân tại đại đô thị xanh Eco Central Park.

Không gian Tết tại Eco Central Park phù hợp để cư dân, du khách diện áo dài chụp ảnh.

Năm đầu tiên đón Tết tại Eco Central Park, chị Mai Thanh Hà (40 tuổi, cư dân Central Park Residences) chia sẻ: “Gia đình tôi mới hoàn thiện nội thất để đón năm mới đầu tiên tại Eco Central Park. Từ cổng chào xuân được thiết kế công phu, cung đường vạn hoa rộng lớn, đến tiểu cảnh ở phố đi bộ Hùng Vương, góc công viên đều mang đậm hồn Việt đan xen tinh thần đương đại. Là người yêu cái đẹp, làm trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi cảm nhận rõ Ecopark kiến tạo không gian Tết truyền thống và tinh tế. Mỗi chi tiết trang trí đều được chăm chút như tác phẩm nghệ thuật ngoài trời, hòa quyện thiên nhiên xanh mát, tạo nên những ‘tọa độ mùa xuân’ đầy cảm hứng”.





Eco Retreat - khu rừng retreat đầu tiên tại miền Nam

Giữa triệu cây xanh của Eco Retreat (rộng 220 ha, Bến Lức, Tây Ninh), không gian trải nghiệm thương mại kết hợp điểm check-in ngoài trời tăng thêm phần hấp dẫn khi sắc hoa xuân bắt đầu nở rộ. Công viên Hồ Thiên Nga cũng mở cửa đón người dân địa phương và du khách đến trải nghiệm, chụp ảnh mùa xuân giữa sắc xanh retreat (trị liệu, phục hồi, tái tạo).

Eco Retreat tiếp giáp cửa ngõ phía tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng 40 phút lái xe.

Điểm đặc biệt trong cách Ecopark trang trí Tết là sự kết nối giữa lễ hội và thiên nhiên. Sắc xuân không “lấn át” mảng xanh, mà nâng đỡ và tôn vinh không gian sinh thái vốn có. Hoa xuân trải dài bên hồ nước, tiểu cảnh đón Tết đặt giữa thảm cỏ rộng, ánh đèn lấp lánh phản chiếu qua tán cây - tất cả tạo nên bức tranh xuân thanh nhã, thư thái, khác biệt không khí đông đúc thường thấy nơi phố thị.

Khu thương mại dịch vụ Eco Bazaar được trang hoàng công phu với nhiều sắc hoa.

Ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc kinh doanh Ecopark - cho biết: “Tại các đại đô thị của Ecopark, Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao năm mới, mà là hành trình trải nghiệm, nơi mỗi cư dân cảm nhận rõ giá trị gắn kết của cộng đồng, của cuộc sống đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần. Giữa nhịp sống hiện đại, Ecopark chọn cách gìn giữ tinh thần Tết Việt bằng sự sáng tạo và đầu tư chỉn chu, để mỗi mùa xuân đi qua sẽ đọng lại trong lòng cư dân ký ức ấm áp về cái Tết xanh, an lành và tràn đầy yêu thương”.