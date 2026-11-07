Khu căn hộ hạng sang The Privé cất nóc

Ngày 7/11, Bluemarq Development tổ chức lễ cất nóc giai đoạn I dự án The Privé, mở ra giai đoạn tập trung triển khai hoàn thiện kiến trúc, hệ thống kỹ thuật, không gian tiện ích.

Sự kiện cất nóc tháng 11 đánh dấu bước tiến mới của The Privé, khẳng định năng lực triển khai và cam kết tiến độ, chất lượng của Bluemarq Development, đồng thời từng bước định hình “bán đảo thịnh vượng” bên sông Giồng Ông Tố.

Bước tiến trên toàn công trường

Song song với tiến độ giai đoạn I, hoạt động thi công tại các tòa tháp còn lại thuộc giai đoạn II tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Trên toàn công trường, các hạng mục kết cấu, xây dựng, hoàn thiện được tổ chức đồng bộ, đi cùng công tác điều phối nguồn lực và kiểm soát chất lượng.

Với quy mô 6,7 ha, The Privé đòi hỏi năng lực tổ chức thi công và quản lý tiến độ trên nhiều tòa tháp cùng lúc. Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng quan tâm đến tính hiện hữu và khả năng bàn giao, những kết quả thi công cụ thể là cơ sở để đánh giá năng lực thực thi của nhà phát triển dự án.

Lễ cất nóc đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển The Privé, khẳng định năng lực triển khai và cam kết của Bluemarq Development.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng giám đốc Bluemarq Group, nhấn mạnh: “Trong lĩnh vực phát triển bất động sản, Bluemarq luôn đề cao những giá trị bền vững được xây dựng từ tầm nhìn dài hạn, tiêu chuẩn chất lượng và trách nhiệm đối với khách hàng. Đó cũng là định hướng chiến lược xuyên suốt quá trình phát triển The Privé”.

Ông khẳng định cột mốc cất nóc là thành quả từ sự hợp tác và nỗ lực của các đơn vị đồng hành, đồng thời mở ra giai đoạn tiếp theo với yêu cầu cao hơn về chất lượng hoàn thiện. Bluemarq sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng, hướng đến hoàn thiện dự án theo các tiêu chuẩn đã đề ra.

Sau cột mốc cất nóc, dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện kiến trúc, hệ thống kỹ thuật và các không gian tiện ích. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hiện thực hóa các tiêu chuẩn thiết kế, đồng thời hướng đến quá trình bàn giao và vận hành trong tương lai.

Từng bước định hình “bán đảo thịnh vượng”

Tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, The Privé gồm 12 tòa tháp cao 33-35 tầng với khoảng 3.175 căn hộ. Dự án sở hữu vị trí trên bán đảo 3 mặt giáp sông Giồng Ông Tố, kết nối Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, đại lộ Mai Chí Thọ và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

The Privé - “bán đảo thịnh vượng” với 3 mặt giáp sông Giồng Ông Tố, hướng đến kiến tạo không gian sống hạng sang, riêng tư và giàu giá trị trải nghiệm. Ảnh phối cảnh dự án.

Lợi thế vị trí và cảnh quan sông nước là nền tảng cho định hướng phát triển “bán đảo thịnh vượng”, kết hợp không gian sống riêng tư với khả năng tiếp cận các trung tâm thương mại, kinh tế - tài chính, dịch vụ và hạ tầng đô thị.

Với mật độ xây dựng khoảng 25%, quy hoạch The Privé ưu tiên diện tích cho cảnh quan, giao thông nội khu, tiện ích. Các tòa tháp được bố trí nhằm tối ưu tầm nhìn hướng sông, đồng thời chú trọng sự riêng tư, kết nối giữa các không gian sinh hoạt.

Hệ thống tiện ích nội khu được phát triển đa dạng, kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên và tiện ích, hướng đến môi trường sống cân bằng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vận động, gắn kết cộng đồng cư dân.

Không gian nhà mẫu The Privé tái hiện phong cách sống hạng sang với thiết kế tinh tế và tiêu chuẩn hoàn thiện được chú trọng đến từng chi tiết.

Song hành với quy hoạch và tiến độ xây dựng, The Privé quy tụ các đối tác trong lĩnh vực thi công, thiết kế, hoàn thiện, quản lý vận hành. Đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng là Hòa Bình và CSCEC (SEA), thuộc hệ thống China State Construction Engineering Corporation. Kinh nghiệm triển khai những công trình quy mô lớn của các đơn vị góp phần củng cố năng lực tổ chức thi công và kiểm soát chất lượng.

Ở khía cạnh thiết kế và hoàn thiện, dự án có sự đồng hành của Ong&Ong và Oppein, cùng các thương hiệu thiết bị quốc tế như Duravit, Brandt và Bosch. Đặc biệt, Savills tham gia với vai trò quản lý vận hành, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị phát triển dự án và hướng đến tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp. Sự đồng hành của các đối tác trong nhiều lĩnh vực thể hiện định hướng đầu tư đồng bộ của Bluemarq Development, từ chất lượng công trình đến trải nghiệm cư dân và giá trị khai thác lâu dài.

Theo kế hoạch, The Privé dự kiến bàn giao những căn hộ đầu tiên từ quý III/2027. Với các cột mốc xây dựng liên tiếp được hoàn thành, diện mạo “bán đảo thịnh vượng” ngày càng rõ nét, tiến gần hơn đến thời điểm đón cộng đồng cư dân đầu tiên và mở ra nhịp sống mới bên sông Giồng Ông Tố.

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