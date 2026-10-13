Không phải chạy bộ hay bơi lội, môn thể thao này lại là 'liều thuốc' tốt

Hay quên từ ngữ, khó tập trung hay thường xuyên tìm đồ vật có thể là những dấu hiệu khiến bạn chú ý đến sức khỏe não bộ. Bác sĩ gợi ý cách đi bộ kết hợp rèn luyện trí nhớ.

Theo China Times, bác sĩ chuyên khoa thần kinh Toshinori Kato, Giám đốc Phòng khám Kato Shirokanedai (Nhật Bản), cho biết việc kết hợp một số bài tập đơn giản trong lúc đi bộ có thể giúp tăng cường kích thích nhận thức, thay vì chỉ lặp lại một lộ trình quen thuộc mỗi ngày.

Chuyên gia cho rằng đi bộ là hoạt động hữu ích để duy trì sự linh hoạt của não bộ. Ông gợi ý cách đi bộ kết hợp các thử thách nhỏ, hướng đến những khả năng như chú ý thị giác, ghi nhớ từ ngữ, xử lý thông tin và điều hòa nhịp thở.

Tác giả / Tác phẩm Không còn bệnh tim Cuốn sách Không còn bệnh tim của GS Louis J. Ignarro, người đoạt giải Nobel Sinh lý học - Y học năm 1998, giới thiệu vai trò của nitric oxide (NO), một phân tử tín hiệu quan trọng trong hệ tim mạch. Những phát hiện về NO đã góp phần làm rõ cơ chế điều hòa mạch máu và mở ra hướng nghiên cứu mới trong phòng ngừa, điều trị các bệnh tim mạch.

Cách đi bộ kết hợp rèn luyện não bộ

Tìm kiếm mục tiêu, tăng khả năng tập trung: Trước khi bắt đầu, hãy chọn một mục tiêu cụ thể để tìm kiếm trên đường đi, chẳng hạn đồ vật màu đỏ, chữ cái B hoặc chữ số 9.

Trong khi đi bộ, bạn vừa quan sát xung quanh vừa nhận diện những chi tiết phù hợp với mục tiêu đã chọn. Bài tập giúp rèn luyện khả năng tập trung có chủ đích và phối hợp thông tin thị giác với vận động.

Nối từ, luyện khả năng ghi nhớ: Nếu đôi khi biết mình muốn nói gì nhưng lại không nhớ ra từ để biểu đạt, bạn có thể nối từ khi đi bộ .

Hãy chọn chủ đề quen thuộc như nhân vật lịch sử, món ăn hoặc những sự vật bắt gặp trên đường, rồi lần lượt nêu các từ liên quan hoặc nối từ theo quy tắc đã đặt ra. Bắt đầu bằng những chủ đề dễ và tăng dần độ khó để rèn luyện khả năng ghi nhớ, truy xuất từ ngữ khi vận động.

Thay đổi lộ trình đi bộ giúp bạn tiếp xúc với những khung cảnh mới, rèn luyện khả năng quan sát và định hướng trong không gian. Ảnh: Magnific .

Nối từ tích lũy, thử thách trí nhớ: Mỗi lần thêm một từ mới, hãy nhắc lại toàn bộ những từ đã xuất hiện trước đó. Ví dụ, lượt đầu tiên là “mặt trời”; lượt thứ hai là “mặt trời, ánh nắng”; lượt thứ ba là “mặt trời, ánh nắng, tia sáng”. Khi mới bắt đầu, hãy chọn chuỗi ngắn rồi tăng dần số lượng từ theo khả năng để tránh quá tải.

Đổi lộ trình, tạo trải nghiệm mới: Nếu thường xuyên đi bộ trên cùng một tuyến đường, bạn có thể thử thay đổi lộ trình trong những buổi tiếp theo.

Theo bác sĩ Kato, việc tiếp xúc với những khung cảnh mới tạo cơ hội để não bộ quan sát, ghi nhớ, định hướng và thích nghi với môi trường xung quanh. Nhờ đó, việc đi bộ không còn đơn điệu mà trở thành dịp rèn luyện khả năng nhận thức.

Trong cuốn sách Không còn bệnh tim, giáo sư Louis J. Ignarro cho biết thầy thuốc vĩ đại Hippocrates từng nhận định đi bộ là “liều thuốc tốt nhất cho con người”.

Đi bộ thế nào để hỗ trợ sức khỏe não bộ?

Theo giáo sư Louis J. Ignarro, với người mới bắt đầu hoặc ít vận động, hãy khởi động từ mức độ vừa sức và tăng dần thời gian, quãng đường hoặc cường độ khi cơ thể đã thích nghi.

Người mới bắt đầu nên đi bộ ở mức độ vừa sức, sau đó tăng dần thời gian, quãng đường và cường độ khi cơ thể đã thích nghi. Ảnh: Phương Lâm.

Một cách đơn giản để đánh giá cường độ là dựa vào khả năng nói chuyện: nếu vẫn có thể trò chuyện nhưng hơi thở nhanh hơn bình thường, bạn đang vận động ở mức vừa phải. Nếu quá hụt hơi đến mức không thể nói thành câu, hãy giảm tốc độ và nghỉ ngơi.

Với người hạn chế khả năng vận động, hãy lựa chọn hình thức phù hợp như đi bộ quãng ngắn, tập các bài vận động. Người mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là bệnh động mạch vành, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập luyện.

Nếu xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở bất thường, chóng mặt, choáng váng hoặc tim đập bất thường, cần ngừng tập và đến cơ sở y tế khi cần thiết.

Điều quan trọng là duy trì vận động đều đặn, an toàn và phù hợp với khả năng của bản thân. Chậm rãi để cơ thể thích nghi, không ép mình đến kiệt sức. Đó mới là cách để biến vận động thành thói quen lâu dài.