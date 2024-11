Không nhận ra Park Sung Hoon trong ‘Squid Game 2’

Nam diễn viên Park Sung Hoon xuất hiện chớp nhoáng trong trailer “Squid Game 2” với kiểu tóc nữ tính khác lạ, khiến khán giả bất ngờ.

Ngày 31/10, Squid Game mùa 2 chính thức tung ra trailer đầu tiên. Bên cạnh dàn sao quen mặt như Lee Jung Jae, Wi Ha Joon hay Lee Byung Hun, sự xuất hiện của nam diễn viên Park Sung Hoon, T.O.P cũng được chú ý.

Nhân vật của Park Sung Hoon lộ diện trong cảnh dàn người chơi mới tập hợp và khi tham gia trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ”. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng, tạo hình của tài tử họ Park khiến người xem bàn luận. Nhân vật của anh để kiểu tóc bob dài ngang vai khá nữ tính. Nhiều khán giả chia sẻ không nhận Park Sung Hoon với tạo hình lạ lẫm, khác hẳn phong cách lịch lãm, nam tính thường thấy trên màn ảnh. Tạo hình hài hước của tài tử sinh năm 1985 cũng trở thành đề tài bàn luận trên nhiều diễn đàn phim và trang mạng xã hội.

Tạo hình gây chú ý của Park Sung Hoon. Ảnh: Netflix.

“Đó là Park Sung Hoon sao?”, “Tôi không thể ngừng cười khi thấy tạo hình này”, “Không biết câu chuyện của anh ấy sẽ như thế nào với tạo hình này vậy”, “Tôi không biết là Jae Jun (nhân vật Park Sung Hoon đóng trong The Glory - PV) sẽ tham gia Squid Game mùa 2 đấy”... là một số bình luận của khán giả.

Vai diễn của Park Sung Hoon trong hậu truyện Squid Game hiện vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ cụ thể. Nhiều khán giả dự đoán nhân vật của anh cùng với T.O.P sẽ là ẩn số thú vị trong mùa mới, tạo nên nhiều bất ngờ trong cuộc chơi sinh tồn.

Sinh năm 1985, Park Sung Hoon theo học chuyên ngành Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh tại Học viện Truyền thông và Nghệ thuật Dong Ah. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với một vai nhỏ trong A Frozen Flower (2008), sau đó chăm chỉ tham gia nhiều dự án truyền hình và kịch sân khấu. Song, tên tuổi Park Sung Hoon chỉ thực sự tỏa sáng khi hóa thân phản diện Jae Jun trong The Glory (tựa Việt: Vinh quang và thù hận).

Vai diễn được đánh giá là bước ngoặt trong sự nghiệp của ngôi sao 39 tuổi. Anh được khán giả yêu thích với diễn xuất tinh tế, thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật với nhiều cung bậc cảm xúc, từ độc ác, tàn nhẫn đến bi kịch, đáng thương...

Park Sung Hoon trong The Glory.

Sau The Glory, tài tử họ Park lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn và tiếp tục gây tiếng vang với Nữ hoàng nước mắt. Trong phim, anh vào vai Yoon Eun Sung, yêu say đắm nữ chính Hong Hae In (Kim Ji Won). Hai lần liên tiếp tỏa sáng với vai phản diện, Park Sung Hoon thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Với ngoại hình sáng cùng diễn xuất thuyết phục, anh được nhiều khán giả nhận xét là một trong những phản diện quyến rũ nhất màn ảnh xứ kim chi.