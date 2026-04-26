Không lặp lại, Phương Nam chọn cách làm mới qua từng vai diễn

Sau hơn 10 năm theo đuổi con đường diễn xuất, Phương Nam đã thành công được khán giả nhớ mặt gọi tên nhờ những vai diễn ấn tượng.

Trong số những gương mặt trẻ của điện ảnh, Phương Nam là một cái tên khá “khó đoán”. Nam diễn viên 9X đã có hành trình hơn 10 năm theo đuổi diễn xuất, nhưng phải đến năm 2025, tên tuổi của anh mới thực sự được chú ý rộng rãi. Điều đặc biệt trong sự nghiệp của Phương Nam chính là việc anh không chọn lặp lại hình tượng cũ, mà liên tục làm mới mình qua từng vai diễn.

Sau hành trình dài cố gắng, Phương Nam đã được khán giả nhớ mặt nhớ tên.

Chỉ riêng trong năm 2025, khán giả đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của anh cả về ngoại hình lẫn phong cách. Đầu năm, Phương Nam xuất hiện với vóc dáng gầy gò khoảng 63 kg trong hình ảnh người lính. Giữa năm, anh gây bất ngờ khi cạo đầu và tăng cân lên 73 kg. Đến cuối năm, khi cân nặng vừa giảm xuống khoảng 65 kg, nam diễn viên lại tiếp tục ép cơ thể tăng lên mốc 75 kg để phù hợp với tạo hình nhân vật Tôm Hùm trong Trùm Sò.

Anh luôn sẵn sàng thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật.

Hành trình thay đổi thể hình để phục vụ vai diễn khiến Phương Nam bị ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, có lúc còn phải nhập viện điều trị. Anh kể thêm: “Có những hôm Phương Nam đi ăn vì cố miếng cuối cùng mà ói luôn ra đĩa. Kiểu cơ thể chưa kịp thích nghi ấy”.

Ở hành trình mang tên Trùm Sò, Phương Nam đưa tới một hình tượng nhân vật anh hùng mới - trọng nghĩa khí, sống tình cảm và sẵn sàng đứng ra bảo vệ người khác nhưng cũng rất gần gũi, đời thường, lại có nét hài hước riêng. Phần ngây ngô, không hiểu hết sự đời của Tôm Hùm khiến người xem vừa bật cười, vừa có cảm giác muốn ủng hộ.

Tạo hình mới của Phương Nam trong phim “Trùm Sò” khiến mọi người thích thú.

Tạo hình nhân vật Tôm Hùm của nam diễn viên Phương Nam cũng khiến khán giả thích thú vì quá khác biệt với nhân vật trong các dự án phim trước đây. Anh chàng xuất hiện với tóc và râu dài lãng tử nhưng cơ bắp lại cuồn cuộn đầy ấn tượng. Bên cạnh thay đổi lớn về ngoại hình, Phương Nam còn nghiêm túc học võ thuật và luyện giọng nói miền Nam để phù hợp với vai Tôm Hùm.

Nhờ diễn xuất chắc tay, Phương Nam tương tác tốt với bạn diễn, từ diễn viên gạo cội tới “tay ngang lấn sân điện ảnh”.

Nam diễn viên hài hước kể lại: “Mỗi lần tập nói tiếng miền Nam xong đến giờ ăn cơm là cơ hàm lại nhức, khổ nỗi trong thời kỳ tăng cân nên vẫn phải cố ăn nhiều, nhai nhiều. Vậy mà thoại xong khán giả bảo giọng Tôm Hùm là người khác lồng tiếng”.

Trước sự nghiêm túc và tâm huyết của Phương Nam dành cho vai diễn, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ: “Phương Nam là diễn viên trẻ rất sung sức, làm việc nghiêm túc và có độ tập trung cao trên phim trường. Ở cả vai trò đạo diễn lẫn bạn diễn, tôi đánh giá cao tinh thần cầu thị và sự nỗ lực của Nam trong từng cảnh quay”.

Đạo diễn cho biết khi xem lại phim, anh thực sự tin vào mối quan hệ giữa Trùm Sò và Tôm Hùm - 2 nhân vật có sự gắn kết tự nhiên và thuyết phục trên màn ảnh. Điều này, đến từ cách Phương Nam xử lý vai diễn một cách chân thành và giàu năng lượng.

“Điều thú vị là ngoài đời, tôi - người đảm nhận vai Trùm Sò - lớn hơn Nam đến 17 tuổi. Nhưng khi vào phim, khoảng cách đó gần như được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự ăn ý trong diễn xuất và cảm xúc giữa hai nhân vật”, Đức Thịnh nhấn mạnh.

Đạo diễn Đức Thịnh cũng dành nhiều lời khen cho Phương Nam sau lần hợp tác này.

Không xuất hiện theo cách ồn ào, cũng không gắn mình với một hình tượng cố định, Phương Nam chọn một con đường chậm hơn nhưng có định hướng rõ ràng. Mỗi vai diễn là một màu sắc mới - không phải để gây bất ngờ nhất thời, mà để từng bước xây dựng một dấu ấn riêng trên màn ảnh.

Hiện phim Trùm Sò đang được công chiếu trên toàn quốc.