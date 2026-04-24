Phim ‘Trùm Sò’ - hài hước, hành động và những khoảng lặng vừa đủ

Phim điện ảnh “Trùm Sò” nhận được phản hồi tích cực từ khán giả sau khi ra mắt.

Không chỉ là bộ phim hài đơn thuần, Trùm Sò chọn cách mở rộng trải nghiệm bằng việc kết hợp rõ nét giữa yếu tố giải trí, hành động và cảm xúc. Chính sự kết hợp này giúp Trùm Sò tạo được hành trình đủ hấp dẫn để giữ chân người xem tới cuối.

Tiếng cười nhẹ nhàng xuyên suốt

Ngay từ phân đoạn đầu, bộ phim nhanh chóng thiết lập nhịp kể sôi động, nơi mảng miếng hài được “rải” đều, trước khi đẩy cao trào bằng những pha hành động và cảm xúc.

Trùm Sò (Đức Thịnh) vừa xuất hiện đã khiến người xem bật cười vì phân đoạn đi đòi nợ không thành hay tiết lộ nguyên tắc “sống còn” trong việc cho vay tiền. Nhân vật Trùm Sò hiện lên như gã giàu có bủn xỉn nhưng không hề đáng ghét bởi chính anh ta cũng liên tục rơi vào tình huống trớ trêu, “ăn hành” theo cách rất đời.

Sau Trùm Sò, các nhân vật Hến Dẹo, Cua Dữ, Ốc Đần, Tôm Hùm… lần lượt xuất hiện, mỗi người lại mang màu sắc riêng. Thị Hến xinh đẹp nhưng “dẹo” một cách duyên dáng. Cặp đôi Cua Dữ và Ốc Đần với mối tình khắc khẩu, có chút ngốc nghếch nhưng dễ thương. Trong khi đó, Tôm Hùm lại gây thiện cảm với hình ảnh anh hùng nghĩa hiệp, đôi lúc không hiểu sự đời.

Nhóm thảo khấu “Hải Sản” hứa hẹn gây cười suốt mùa nghỉ lễ 30/4.

Thay vì dồn dập những cú gây cười lớn, miếng hài trong phim được phân bổ đều, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng không bị chùng xuống. Chính sự tiết chế này giúp Trùm Sò giữ được sự dễ chịu - người xem không cần cười quá nhiều, nhưng cũng hiếm khi cảm thấy bị “tụt mood” trong quá trình theo dõi.

Nhiều phân đoạn hành động đẹp mắt

Không chỉ dừng lại ở yếu tố hài, Trùm Sò còn bất ngờ tăng nhịp với phân đoạn hành động được đầu tư chỉn chu. Nhóm thảo khấu do Tôm Hùm đứng đầu đã có quá trình tập luyện dài hơi trước khi bước vào hành trình cướp lại số vàng từ tay quan tham.

Nhóm thảo khấu “Hải Sản” chăm chỉ luyện tập trước ngày hành động.

Đáng chú ý, phân đoạn tập luyện giữa Thị Hến và Tôm Hùm không đơn thuần là màn đánh đấm. Những động tác phối hợp ăn ý, mềm mại tạo nên cảm giác vừa đẹp mắt vừa có phần tình cảm. Chính trong chuyển động ấy, sự kết nối đặc biệt giữa hai nhân vật dần được gợi mở, đủ để người xem cảm nhận.

Đại cảnh giao tranh giữa nhóm thảo khấu và binh lính của quan được dàn dựng khá gọn gàng, rõ ràng về nhịp điệu, mang lại cảm giác đã mắt. Nhà sản xuất phim Trùm Sò từng tiết lộ ê-kíp mất gấp đôi thời gian so với dự kiến, chấp nhận đội chi phí để hoàn thành đại cảnh này.

Phân cảnh luyện võ gợi mở mối quan hệ nhiều cảm xúc của Tôm Hùm và Hến Dẹo.

Dù không phải là tác phẩm nặng về hành động, phân đoạn giao tranh mãn nhãn vẫn đóng vai trò điểm nhấn, giúp mạch phim trở nên đa dạng hơn. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhân vật Tôm Hùm với phong thái mạnh mẽ và các màn đánh võ dứt khoát góp phần làm cho tổng thể trở nên sôi động và giàu năng lượng hơn.

Khoảng lặng cảm xúc vừa đủ

Giữa nhịp phim nhanh và không khí giải trí, Trùm Sò vẫn dành chỗ cho khoảnh khắc cảm xúc, nổi bật là câu chuyện về tình mẫu tử. Không chỉ keo kiệt với người khác, Trùm Sò còn bủn xỉn với chính bản thân mình - không dám ăn, không dám mặc. Thế nhưng, khi đứng trước mẹ, anh lại không tiếc bất cứ điều gì.

Mẹ con Trùm Sò là mỏ neo cho mạch cảm xúc của phim.

Thậm chí, Trùm Sò sẵn sàng nhập vai trong những vở diễn cổ chỉ để chiều lòng người mẹ già đã lẫn - chi tiết nhỏ nhưng đủ để làm mềm đi hình ảnh tưởng chừng khô khan của nhân vật.

Những phân đoạn xoay quanh hai mẹ con không quá dài hay nặng nề mà được đặt đúng chỗ, đúng nhịp, tạo nên khoảng lặng cần thiết. Diễn xuất của nữ diễn viên gạo cội Thanh Hiền góp phần quan trọng trong việc dẫn dắt cảm xúc ở những phân đoạn này. Sự tung hứng giữa bà và Đức Thịnh diễn ra tự nhiên, chân thật, giúp nhân vật Trùm Sò dần lộ ra khía cạnh khác - không chỉ là gã hà tiện gây cười, mà là người con giàu tình cảm ẩn sau lớp vỏ xù xì.

Phiên bản khác của Trùm Sò xuất hiện mỗi khi ở bên cạnh mẹ.

Không “đao to búa lớn”, Trùm Sò chọn cách hoà quyện nhịp nhàng giữa yếu tố hài, hành động và cảm xúc. Bộ phim không cố gắng “làm quá”, nhưng vẫn đủ duyên để giữ chân người xem và để lại chút cảm xúc sau khi rời rạp.

Với tinh thần đó, Trùm Sò là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm bộ phim vừa vui, vừa nhẹ nhàng để thưởng thức cùng gia đình và bạn bè trong dịp lễ 30/4. Phim Trùm Sò đang được công chiếu trên toàn quốc.