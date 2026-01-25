Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Không khí Hà Nội rất xấu, khuyến cáo người dân hạn chế ở ngoài trời

  • Chủ nhật, 25/1/2026 17:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lúc 13h hôm nay (25/1), trên bảng xếp hạng ô nhiễm không khí của Air Visual, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 2 thế giới.

WHO khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, đeo khẩu trang nếu ra ngoài và rửa mắt mũi bằng nước muối sinh lý khi về nhà.

Điểm nóng ô nhiễm không khí

Theo ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ sáng sớm 25/1, ô nhiễm không khí có xu hướng xấu đi tại Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng như Hưng Yên, Hải Phòng (khu vực Hải Dương cũ), Ninh Bình.

Không khí tại bốn địa phương trong ngày hôm nay chủ yếu ở ngưỡng đỏ (có hại cho sức khỏe mọi người) và ngưỡng tím (rất có hại cho sức khỏe mọi người), nhất là người già, trẻ em, người mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch.

Thái Nguyên và Phú Thọ là hai "điểm nóng" ô nhiễm không khí của miền Bắc, trong ngày hôm nay ghi nhận ở ngưỡng trung bình và kém.

Ô nhiễm không khí kết hợp với tình trạng sương mù khiến cho bầu trời Hà Nội mù mịt, tầm nhìn hạn chế. Lúc 13h, trên bảng xếp hạng ô nhiễm không khí của Air Visual, Hà Nội xếp ở vị trí thứ hai, chỉ sau thành phố Dhaka của Bangladesh.

khong khi anh 1

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong hôm nay. Ảnh minh họa.

Hệ thống dự báo chất lượng không khí Hà Nội Air dự báo, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh/thành phố lân cận có thể kéo dài đến ngày 28/1. Sau đó các đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống nước ta, giúp tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện.

Biện pháp nào?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương da, bệnh về mắt, đồng thời tác động đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.

Để bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp và tim mạch, Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế đã ban hành các khuyến cáo phòng chống tác động của ô nhiễm không khí.

Theo đó, khi chỉ số AQI ở mức đỏ từ 151-200, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời, lựa chọn thời điểm ít ô nhiễm để làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay cho phương tiện cá nhân, việc đạp xe được khuyến khích để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Người nhạy cảm được khuyến nghị thực hiện các hoạt động trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý.

Với AQI ở mức tím từ 201-300, mọi hoạt động ngoài trời nên được hạn chế tối đa. Các gia đình sống gần khu vực ô nhiễm cần đóng cửa sổ và cửa ra vào để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Người nhạy cảm được khuyến nghị thực hiện các hoạt động trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý, đồng thời thực hiện theo dõi sức khoẻ.

Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng của Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong Vùng Thủ đô gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Ô nhiễm không khí thường xuyên xảy ra vào mùa đông, từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, do điều kiện thời tiết bất lợi. Thời điểm áp Tết Nguyên đán hằng năm cũng là thời gian thường xuyên xảy ra các đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng, do việc gia tăng hoạt động giao thông, hoạt động sản xuất và hoạt động đốt mở.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Hình thái thời tiết có hại kéo dài ở miền Bắc

Những ngày tới, miền Bắc tiếp tục hình thái rét về đêm và sáng, trưa chiều nắng mạnh, trời ít mưa, lặng gió. Hình thái thời tiết này thường gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

08:00 12/1/2026

Hà Nội sẽ lập vùng phát thải thấp, siết xe máy không đạt chuẩn

Hà Nội đang chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm, với các biện pháp mạnh như cấm xe tải trên 3.500 kg, hạn chế ôtô và xe máy không đạt chuẩn khí thải, từng bước kiểm soát ô nhiễm không khí và thúc đẩy giao thông xanh.

09:14 11/1/2026

Hà Nội thử nghiệm hệ thống dự báo ô nhiễm không khí trong 9 ngày

Trước diễn biến ô nhiễm không khí ngày càng phức tạp, thành phố Hà Nội đang triển khai thử nghiệm hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí HanoiAir.

13:05 9/1/2026

https://tienphong.vn/khong-khi-ha-noi-rat-xau-khuyen-cao-nguoi-dan-han-che-o-ngoai-troi-post1815627.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

không khí Hà Nội Ô nhiễm môi trường chất lượng không khí

    Đọc tiếp

    Phat hien 16 qua dan coi con nguyen kip no ngay bo song Da hinh anh

    Phát hiện 16 quả đạn cối còn nguyên kíp nổ ngay bờ sông Đà

    14 phút trước 18:00 25/1/2026

    0

    Ngày 25/1, công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng Cảnh sát 113 - cảnh sát trật tự khu vực Hòa Bình đã phát hiện, phối hợp xử lý và thu giữ 16 quả đạn cối còn nguyên kíp nổ tại khu vực bờ sông Đà, bảo đảm an toàn cho người dân và khu dân cư xung quanh.

    Tien len! Toan thang at ve ta! hinh anh

    Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

    3 giờ trước 15:07 25/1/2026

    0

    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý