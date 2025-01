Không gian viết lách yêu thích của các tác giả nổi tiếng

Virginia Woolf - Căn phòng riêng: Virginia Woolf, một trong những nhà văn hiện đại quan trọng nhất của thế kỷ 20, thích một không gian riêng tư, chuyên dụng để viết. Trong cuốn A Room of One's Own, bà giải thích đối với bà và phụ nữ nói chung, việc có một không gian không bị làm phiền là điều cần thiết như thế nào. Không gian viết lách của riêng Woolf là một căn phòng giản dị, khiêm tốn trong ngôi nhà của bà ở Sussex, Anh. Không gian này giúp bà tạo nên nhiều tác phẩm có ảnh hưởng nhất của mình, bao gồm Mrs. Dalloway và To the Lighthouse. Ảnh: Shedworking.