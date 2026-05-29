Không gian trải nghiệm 'Trạm miễn dịch gia đình' ở Vietnam Dairy 2026

Tại Triển lãm Vietnam Dairy, Care For Việt Nam tiếp tục mang đến không gian trải nghiệm dinh dưỡng miễn dịch dành cho cả gia đình với chủ đề "Trạm miễn dịch gia đình".

Năm nay, Care For Việt Nam (CFVN) tiếp tục góp mặt tại Vietnam Dairy với vai trò Nhà tài trợ đồng hành, đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp tham gia sự kiện này. Qua đó, thể hiện định hướng nhất quán của CFVN trong việc phát triển các giải pháp dinh dưỡng đến từ New Zealand, đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động cho bản thân và gia đình.

"Trạm miễn dịch gia đình" - không gian trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chủ động

Tại Vietnam Dairy 2026, CFVN tiếp tục mở rộng cách tiếp cận theo hướng gần gũi, tương tác và giàu trải nghiệm hơn cho khách tham quan.

Với ý tưởng "Trạm miễn dịch gia đình", gian hàng CFVN được thiết kế như một hệ sinh thái trải nghiệm khép kín. Tại đây, khách tham quan không chỉ tìm hiểu sản phẩm, mà còn được tham gia các hoạt động tương tác, nhận tư vấn dinh dưỡng và khám phá những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng thành viên trong gia đình.

Ông Scott James - Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM (giữa) tham quan gian hàng của CFVN tại sự kiện Vietnam Dairy 2026.

Không gian này gồm 4 điểm chạm chính. Trạm "Đánh thức miễn dịch" mang đến trải nghiệm dùng thử sản phẩm, giúp khách tham quan cảm nhận hương vị dinh dưỡng chuẩn New Zealand, đồng thời có cơ hội nhận các ưu đãi mua hàng dành riêng tại sự kiện.

Trạm "Giải mã cơ thể" hỗ trợ người tham dự tìm hiểu một số chỉ số sức khỏe cơ bản, từ đó nhận tư vấn giải pháp chăm sóc sức khỏe từ đội ngũ tư vấn viên dinh dưỡng của CFVN.

Bên cạnh đó, Trạm "Bảo vệ gia đình" được thiết kế với các hoạt động tương tác, trò chơi và nội dung phổ biến kiến thức, giúp người tham dự trang bị thêm hiểu biết về chăm sóc sức khỏe chủ động cho gia đình.

Trạm "Lưu giữ khoảnh khắc" là khu vực check-in, ghi lại những hình ảnh đáng nhớ tại sự kiện và nhận các phần quà đặc biệt từ CFVN.

Khách tham quan được khám phá những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp tại gian hàng "Trạm miễn dịch gia đình" của CFVN.

Thông qua mô hình 4 trạm trải nghiệm, CFVN hướng đến việc biến gian hàng triển lãm thành một điểm đến gần gũi với người tiêu dùng, nơi kiến thức dinh dưỡng, trải nghiệm sản phẩm và hoạt động tương tác được kết nối trong cùng một hành trình.

Ông Phạm Tường Huy - Phó tổng giám đốc CFVN, chia sẻ: "Với gian hàng 'Trạm miễn dịch gia đình', chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian để người tiêu dùng có thể trải nghiệm, lắng nghe cơ thể mình và hiểu rõ hơn về việc xây dựng nền tảng sức khỏe từ bên trong".

Dinh dưỡng miễn dịch tiếp tục là hướng đi trọng tâm

Trong những năm gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe chủ động, đặc biệt là các giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ nền tảng thể chất và tăng cường hệ miễn dịch. Xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới cho các doanh nghiệp trong ngành sữa và thực phẩm bổ sung: không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, mà còn cần đầu tư vào tư vấn, trải nghiệm và khả năng kết nối lâu dài với người tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Dairy 2026 đóng vai trò là một nền tảng giao thương toàn diện, kết nối toàn bộ hệ sinh thái ngành sữa. Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp từ chăn nuôi, chế biến, bao bì, kiểm nghiệm đến phân phối để cập nhật công nghệ và mở rộng thị trường.

Việc tiếp tục đồng hành cùng Vietnam Dairy 2026 giúp CFVN tăng cường kết nối với các đối tác trong ngành.

"Sự kiện còn là cơ hội để CFVN lắng nghe nhu cầu thực tế từ người tiêu dùng và các đối tác trong chuỗi giá trị ngành sữa. Từ đó, chúng tôi có thêm cơ sở để hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ tư vấn và trải nghiệm khách hàng", ông Phạm Tường Huy - Phó tổng giám đốc CFVN cho biết thêm.

Từ nền tảng sản phẩm có nguồn gốc New Zealand, CFVN kiên định với các giá trị về chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quy trình sản xuất hiện đại. Đồng thời, doanh nghiệp chú trọng chuẩn hóa hệ thống vận hành, tư vấn và phân phối, nhằm bảo đảm sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách an toàn, minh bạch và nhất quán.

Sự hiện diện của CFVN tại Vietnam Dairy 2026 vì vậy không chỉ là hoạt động giới thiệu sản phẩm, mà còn cho thấy nỗ lực gắn kết giữa kinh doanh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Trong định hướng dài hạn, CFVN xem chăm sóc sức khỏe chủ động là một phần của lối sống bền vững - nơi mỗi gia đình được trang bị thêm kiến thức, có thêm lựa chọn dinh dưỡng phù hợp và hình thành thói quen chăm sóc bản thân từ sớm.

Từ những trải nghiệm trực tiếp tại "Trạm miễn dịch gia đình", doanh nghiệp kỳ vọng góp phần lan tỏa nhận thức tích cực về dinh dưỡng miễn dịch, đồng thời tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển hài hòa giữa chất lượng sản phẩm, trải nghiệm người tiêu dùng và những giá trị thiết thực đóng góp cho cộng đồng.