Không gian đẹp ngỡ ngàng bên trong ĐH đào tạo kỹ sư hàng đầu phía nam

Nắng tháng 4 vàng ươm đổ xuống thềm đá, Thị Cọp thong thả chải chuốt lại bộ lông mượt mà. Thi thoảng, "giám thị" béo mầm nheo mắt, đảo cái nhìn đầy quyền lực như đang giám sát cô sinh viên đang mải mê với bản vẽ kỹ thuật bên cạnh. Ở HCMUTE, những cuộc "giám sát" dễ thương như thế là chuyện thường ngày.

Tại đây, máy móc và dầu mỡ không làm khô héo đi những tâm hồn yêu cái đẹp. Ngược lại, sự điềm tĩnh của những "người bạn bốn chân" như Vàng, Thị Cọp đã thành một phần nhịp thở, một nét chấm phá đầy cảm xúc trong bức tranh "đẹp như mơ" của ngôi trường vừa khoác lên mình danh xưng mới: Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM.

Từ những ngày đầu thành lập đến nay, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM được xác định là một trong những cơ sở trọng điểm về công nghệ kỹ thuật, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực STEM chất lượng cao.

Khác với Sư phạm kỹ thuật, tên gọi mới không chỉ mang ý nghĩa nhận diện, mà còn thể hiện rõ định hướng đào tạo gắn với công nghệ, kỹ thuật và thực tiễn hướng đi mà nhà trường đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Giữa nhịp sống hối hả của ngã tư Thủ Đức, khuôn viên gần 31 ha mở ra như một thế giới khác. Một đô thị đại học thu nhỏ. Những trục đường nội khu dài hun hút, nối từ giảng đường đến những xưởng thực hành còn thơm mùi dầu máy. Mọi thứ được sắp đặt lớp lang, tạo ra một cảm giác tự do và rộng mở.

Cái chất riêng của HCM-UTE nằm ở những khoảng thở. Mật độ xanh dày đặc bao phủ những khối nhà cao tầng. Có những góc sân tựa như công viên nhỏ, nơi nắng chỉ đủ len lỏi qua kẽ lá. Ở đó, người ta bắt gặp những nhóm sinh viên mải mê với bản vẽ, hay chỉ đơn giản là ngồi tựa lưng nghỉ ngơi sau giờ học.

Sự hiện đại của máy móc không làm mất đi vẻ tĩnh lặng. Ngược lại, thiên nhiên như một nét vẽ mềm mại, làm dịu đi những con số khô khan.

Rời những con đường rợp bóng cây, khoa Giao thông và Năng lượng thỉnh thoảng vang tiếng động cơ xe dồn dập. Tại đây, lý thuyết không nằm trên mặt giấy mà hiện diện qua những chiếc VF 8, VF 9 đời mới. Đây là thành quả từ sự hợp tác giữa trường và VinFast, đưa hơi thở của doanh nghiệp vào thẳng giảng đường.

Thay vì những bộ máy dầu cũ kỹ, sinh viên UTE giờ đây làm quen với hệ thống quản lý pin, động cơ điện và những "mạch máu" điện tử tinh vi. Những học phần về giao thông thông minh, AI hay IoT không còn xa lạ. Tất cả được tích hợp nhịp nhàng, giúp những kỹ sư tương lai bắt kịp xu hướng giao thông xanh toàn cầu.

Trong khi đó, phòng thí nghiệm của sinh viên khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm lại mang hình dáng rất khác: Không tiếng động cơ, chỉ có tiếng lách cách của ống nghiệm và những chuyển động tỉ mỉ trong quy trình bào chế dược phẩm.

Học thuật ở đây không nằm trên mặt giấy. Nó nằm trong hệ thống phân tích nhiệt, cấu trúc vật liệu hay những dàn máy kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm hiện đại.

Sinh viên Công nghệ Hóa học và Thực phẩm làm quen với thiết bị chuyên sâu ngay từ những học phần đầu tiên. Từ đồ án đến nghiên cứu khoa học, mỗi chỉ số đo đạc đều là một bước chạm vào thực tế sản xuất. Đó là nơi những con số khô khan biến thành sản phẩm hữu hình.

Dưới ánh đèn phòng Lab, những cánh tay robot Yaskawa chuyển động chính xác theo từng dòng lệnh. Ở khoa Điện - Điện tử, ranh giới giữa giảng đường và nhà máy hiện đại gần như bị xóa nhòa. Hệ thống điều khiển chuyển động, PLC và biến tần luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành. Đây là những công nghệ lõi, trực tiếp kết nối sinh viên với chuỗi sản xuất công nghiệp thực tế.

Không gian này là nơi những tư duy thiết kế và vận hành dây chuyền tự động hóa được hình thành. Sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp hệ thống và xử lý các bài toán kỹ thuật từ mức độ chuyên ngành đến đồ án tốt nghiệp. Không dừng lại ở lý thuyết, mỗi giờ thực hành là một trải nghiệm thực chứng. Từ những dòng mã khô khan, nhịp điệu của sản xuất hiện đại được tái hiện đầy sống động.

Bên cạnh đó, các hoạt động như workshop, seminar và cuộc thi về robot - tự động hóa cũng được tổ chức thường xuyên, tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận công nghệ mới và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Không chỉ là nơi lưu trữ sách, thư viện trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM được tổ chức như một trung tâm học liệu hiện đại, cho phép sinh viên tìm kiếm tài liệu, phát triển ý tưởng và đào sâu các hướng nghiên cứu.

Trong mô hình đại học trọng điểm về công nghệ - kỹ thuật, thư viện không chỉ là nơi cung cấp tài liệu mà còn là hạ tầng tri thức phục vụ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đây là nơi hỗ trợ trực tiếp cho các lĩnh vực STEM, từ kỹ thuật, công nghệ đến khoa học ứng dụng, thông qua hệ thống học liệu chuyên sâu và dữ liệu nghiên cứu cập nhật.

Hệ thống thư viện của trường gồm hai cơ sở trực thuộc Trung tâm Học liệu và Dạy học số, được tổ chức thành nhiều không gian chức năng như phòng mượn, phòng đọc Khu A và phòng đọc BEEHIVE, đáp ứng linh hoạt nhu cầu học tập và tra cứu của sinh viên.

Nổi bật trong đó là nguồn học liệu đồ sộ với khoảng 400.000 bản tài liệu về dữ liệu học thuật, tạp chí khoa học quốc tế và tài nguyên phục vụ nghiên cứu kỹ thuật.

Đây là yếu tố then chốt giúp người học tiếp cận tri thức mới trong các lĩnh vực đang thay đổi nhanh như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo hay vi mạch.

Rời khỏi những bản vẽ và xưởng thực hành, hệ sinh thái thể thao mở ra một không gian tái tạo năng lượng đầy năng động.

Với quy mô hơn 16.000 m2, nơi đây được quy hoạch lớp lang từ hệ thống nhà thi đấu phức hợp đến các sân vận động ngoài trời thoáng đãng.

Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, đây là điểm kết nối cộng đồng sinh viên thông qua các bộ môn xu hướng như Pickleball, bóng rổ hay bóng chuyền. Sự hiện diện của các khu phức hợp ngay trong khuôn viên giúp hoàn thiện trải nghiệm học tập, đặt vị trí ưu tiên "nuôi dưỡng" sức khỏe tinh thần và thể chất cho những kỹ sư tương lai.

Song song với việc hoàn thiện hệ thống hiện hữu, bức tranh toàn cảnh tại HCM-UTE đang được bổ sung những mảnh ghép mới.

Trong đó, Viện Phát triển Ngôn ngữ với quy mô 8 tầng là biểu tượng cho sự dịch chuyển: Một không gian học tập hiện đại, nơi nghiên cứu và sáng tạo được kết nối linh hoạt trong cùng một hệ sinh thái.

Từ việc thay đổi tên gọi đến những khoản đầu tư chiều sâu cho hạ tầng, HCM-UTE khẳng định một định hướng rõ nét.

“Việc đổi tên là sự khẳng định rõ hơn triết lý đào tạo nguồn nhân lực có năng lực ứng dụng, thích ứng với sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ. Điều này cũng phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM và khu vực phía nam”, TS Quách Thanh Hải, Phó hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ với Tri Thức - Znews.