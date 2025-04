Không còn nhận ra Girona

Những tiếng hô vang trên sân Montilivi đã tắt ngấm. Girona, đội bóng từng làm rung chuyển châu Âu mùa trước, đang đứng trước nguy cơ rơi xuống vực thẳm sau thất bại ê chề 1-3 trước Real Betis trên sân nhà ở vòng 32 La Liga rạng sáng 22/4.

Chỉ còn cách khu vực xuống hạng ba điểm, đoàn quân của HLV Míchel đang phải đối diện với sự thật phũ phàng. Girona không còn là đội bóng khiến các đối thủ phải dè chừng - họ đã trở thành "con mồi" dễ dàng cho bất kỳ đối thủ nào tại La Liga.

Ngay từ những phút đầu trận đấu, bầu không khí nặng nề đã bao trùm sân Montilivi khi Johnny Cardoso của Betis thoải mái đánh đầu tung lưới Girona từ một tình huống đá phạt góc không ai theo kèm. Đòn đánh tâm lý này khiến tinh thần các cầu thủ áo trắng hoàn toàn sụp đổ.

"Đây không phải Girona mà chúng tôi từng biết",một CĐV thất vọng chia sẻ. "Họ đá như một đội bóng không có linh hồn".

Trước khi hiệp một kết thúc, Betis đã nâng tỷ số lên 3-0 nhờ các bàn thắng của Antony và Isco, khiến mọi hy vọng của đội chủ nhà tan biến như bọt biển. Cả sân Montilivi chìm trong im lặng, nhiều CĐV bỏ về sớm không thể chứng kiến thêm cảnh tượng đau lòng.

Sự sa sút của Girona càng đáng kinh ngạc hơn khi so sánh với thành tích mùa trước. Chỉ cách đây chưa đầy một năm, đội bóng xứ Catalonia còn là hiện tượng của bóng đá châu Âu với lối chơi đẹp mắt và kết quả ấn tượng.

"Chúng tôi dường như đang chứng kiến hai câu lạc bộ khác nhau," truyền thông Tây Ban Nha nhận xét. "Girona mùa trước tấn công mãnh liệt, tự tin và đầy bản lĩnh. Girona hiện tại chỉ là cái bóng của chính họ".

Tình cảnh hiện tại đặc biệt đau lòng đối với HLV Míchel - người đã xây dựng nên kỳ tích Girona. Ông hiện cân bằng kỷ lục buồn với 10 trận liên tiếp không thắng tại La Liga, một con số khó tin đối với chiến lược gia từng được ca ngợi là một trong những HLV xuất sắc giải đấu.

Vấn đề lớn nhất của Girona không chỉ là kết quả, mà còn là cách họ thi đấu. Đội bóng hoàn toàn đánh mất bản sắc vốn khiến họ trở nên đặc biệt.

Không còn những đường chuyền ngắn điêu luyện, không còn những pha phối hợp mượt mà, và quan trọng nhất - không còn tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Girona hiện tại đá như một đội bóng đã chấp nhận số phận.

"Chúng tôi không nhận ra đội bóng này nữa", một cổ động viên trung thành chia sẻ với nước mắt lưng tròng. "Chúng tôi có thể chấp nhận thất bại, nhưng không thể chấp nhận việc đầu hàng như thế này".

Trong bức tranh u ám, những lão tướng như Portu và Stuani vẫn nổi lên như tia sáng cuối đường hầm. Hai cầu thủ giàu kinh nghiệm này vẫn chiến đấu không mệt mỏi đến phút cuối cùng, thể hiện bản lĩnh và tinh thần của những chiến binh thực thụ.

Liệu tinh thần chiến đấu của họ có đủ để truyền cảm hứng cho toàn đội? Với chỉ còn 6 trận đấu nữa trong mùa giải, Girona cần một cuộc cách mạng cả về lối chơi lẫn tinh thần.

"Chúng tôi phải thay đổi ngay lập tức", HLV Míchel khẳng định trong buổi họp báo sau trận. "Tôi vẫn tin vào các cầu thủ của mình, nhưng chúng tôi cần hành động ngay bây giờ".

Đồng hồ đang điểm từng giây. Girona vẫn còn cơ hội để tránh khỏi thảm kịch, nhưng họ phải tìm lại chính mình - nếu không, giấc mơ La Liga sẽ kết thúc trong cay đắng.

