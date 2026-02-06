Khởi tố vụ trốn thuế hơn 477 triệu tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy

Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Công an thành phố phát hiện, khởi tố vụ trốn thuế hàng trăm triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy Tigit Motorbikes ở thành phố.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn, Công an phường An Khánh đã phát hiện một doanh nghiệp tư nhân có dấu hiệu trốn thuế với thủ đoạn tinh vi.

Bị can Nguyễn Lê Bá Quốc tại cơ quan điều tra.

Qua xác minh, Công an phường An Khánh xác định Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (chi nhánh tại B2-00.01 Khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu phố 35, phường An Khánh) do Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997, ngụ TP.HCM) làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Nguyễn Lê Bá Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 13/8/2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Lê Bá Quốc. Bước đầu xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng , cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.

Theo Kết luận giám định của Cơ quan Thuế TP.HCM, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn là hơn 470 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.