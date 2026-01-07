Khởi tố vụ lừa đảo tiền điện tử, lộ đường dây vượt biên sang Campuchia

Giả danh chuyên gia tài chính, các nghi phạm chiếm đoạt hơn 7,4 tỷ đồng của một phụ nữ tại TP.HCM, đồng thời hé lộ đường dây vượt biên trái phép sang Campuchia.

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cũng khởi tố, bắt tạm giam Cao Bá Huy (SN 1973, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 8/2025, chị L.T.T.D. (ngụ phường An Nhơn, TP.HCM) đăng thông tin cho thuê nhà trên mạng xã hội. Một người lạ chủ động liên hệ hỏi thuê nhà, sau đó chuyển sang trao đổi qua các ứng dụng nhắn tin riêng.

Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai), bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong quá trình trò chuyện, người này thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang trọng, công việc thành đạt, tự giới thiệu là chuyên gia tài chính, từng bước tạo dựng sự tin tưởng với chị D.

Đến tháng 9/2025, người này giới thiệu chị D. tham gia đầu tư vàng và tiền điện tử thông qua website “starslatme.com”. Ban đầu, để tạo lòng tin, chị D. được cho sử dụng tài khoản sẵn có để thao tác, thể hiện việc đầu tư mang lại lợi nhuận cao.

Sau đó, khi chị D. tự lập tài khoản riêng, nhóm vận hành sàn giao dịch cùng bộ phận tự xưng là "chăm sóc khách hàng" liên tục thúc giục nạn nhân chuyển tiền đầu tư vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định.

Tin tưởng, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền, tổng số hơn 7,4 tỷ đồng . Khi tài khoản hiển thị số dư lên tới khoảng 1,3 triệu USD , chị thực hiện lệnh rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị "đóng băng" và yêu cầu nộp thêm 10% phí xác minh.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị D. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác định Nguyễn Đình Vấn là người tham gia vào quá trình luân chuyển dòng tiền trong vụ lừa đảo. Tại cơ quan điều tra, Vấn khai được Cao Bá Huy tổ chức, môi giới vượt biên trái phép sang khu vực Bavet (Campuchia) để làm việc cho các tổ chức tội phạm do người nước ngoài điều hành.

Tại Campuchia, Vấn được giao sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận và chuyển tiền có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo, trong đó có khoản tiền của chị D.

Đáng chú ý, theo lời khai, trong thời gian làm việc, Vấn và Huy còn bàn bạc việc khóa một số tài khoản nhằm chiếm đoạt tiền trước khi quay về Việt Nam.

Cơ quan công an xác định Cao Bá Huy giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia để hưởng hoa hồng.

Hiện vụ án tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.