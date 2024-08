Khởi tố tài xế xe đầu kéo tông vào nhà dân làm 3 người tử vong

Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe đầu kéo tông vào một loạt nhà dân khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TT.

Ngày 10/8, Công an huyện Đắk Mil thông tin, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hoàng Văn Nghĩa là tài xế điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên quốc lộ 14 (đoạn qua tỉnh Đắk Nông) rồi lao vào một loạt nhà dân khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 8h05 ngày 25/7, tài xế Hoàng Văn Nghĩa điều khiển xe đầu kéo BKS 50H.058.81 lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Khi chạy đến thôn 11, xã Đắk R'La (huyện Đắk Mil), xe của Nghĩa bất ngờ tông vào đuôi xe container BKS 50H-450.00 do anh Nguyễn Sỹ Trưởng (SN 1991, trú xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Sau đó, xe của Nghĩa bị mất lái, lao thẳng vào 6 nhà dân phía bên phải đường. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong; 1 người bị thương; 6 ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị thiệt hại.

Dữ liệu từ Cục Đường bộ cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do Nghĩa lái có vận tốc 84 km/h, trong khi đoạn đường này cho phép chạy tốc độ 60 km/h.