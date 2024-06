Khởi tố phó chủ tịch xã cùng 2 người trong vụ 'cát tặc' ở Bình Thuận

Mở rộng điều tra vụ án khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), cơ quan điều tra đã khởi tố thêm phó chủ tịch xã Sơn Mỹ cùng 2 bị can khác.

Chiều 11/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nhà đối với bị can Hoàng Tuy (Phó chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ) để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nhà bị can Hoàng Tuy. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Hoàng Lâm và Dương Ba Thiên Vương (cùng trú xã Sơn Mỹ) để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản". Cả hai được cho tại ngoại để hầu tra.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đối với bị can Nguyễn Ngọc Châu (Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân; nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ) và Trần Viết Quý (công chức địa chính xã Sơn Mỹ). Hai bị can này đã bị bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, hôm 24/5 vừa qua.

Đây là động thái mới nhất được cơ quan điều tra đưa ra trong quá trình điều tra mở rộng vụ án khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, do bị can Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, trú thôn 3, xã Sơn Mỹ) thực hiện.

Liên quan vụ án này, đến nay Công an huyện Hàm Tân và Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 10 bị can về các tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, khoáng sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, 8 bị can bị bắt tạm giam.

Bị can Nguyễn Hữu Chính đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2023, Nguyễn Hữu Chính dùng xe múc khai thác cát trái phép và dùng máy bơm hút cát lên xe máy cày, vận chuyển về các bãi tập kết ở xã Sơn Mỹ.

Sau đó, Chính dùng xe tải ben vận chuyển số cát khai thác được đến bãi tập kết tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiêu thụ. Tổng khối lượng cát mà Chính đã khai thác trái phép là hơn 25.000 m3.

Các bị can là cán bộ xã đã bị khởi tố với cáo buộc đã bảo kê, tiếp tay cho Chính thực hiện hành vi khai thác trái phép cát như trên.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.