Bắt 6 đối tượng ép con nợ lên ôtô để đánh đập, cưỡng đoạt tài sản

Bắt thêm 3 bị can tội đưa hối lộ vụ sai phạm đất đai tại thị xã Cửa Lò

Mở rộng điều tra vụ án vi phạm trong quản lý đất đai xảy ra ở thị xã Cửa Lò, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố, bắt thêm 3 bị can là các cán bộ về tội đưa hối lộ.