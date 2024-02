Khởi tố nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An khởi tố Đinh Khương Linh (SN 1986) - nghi phạm cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò.

Ngày 15/2, theo tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố Đinh Khương Linh (SN 1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh) về tội Cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, khoảng 16h30 ngày 1/2, tại phòng giao dịch của ngân hàng Chi nhánh Cửa Lò (Nghệ An), Linh bịt mặt, mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy táo tợn xông vào phòng giao dịch.

Kẻ này sử dụng hung khí (dao nhọn và 1 vật nghi là lưu đạn) đe dọa, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Sau khi cướp được 46 triệu đồng, hắn nhanh chóng bỏ trốn về hướng TP Vinh.

Đinh Khương Linh thời điểm bị bắt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động các lực lượng, đơn vị nghiệp vụ liên quan và phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phá án, truy bắt tên cướp.

Quá trình điều tra chuyên án gặp rất nhiều khó khăn khi tên cướp tỏ ra rất tinh vi, xảo quyệt. Hắn thường xuyên thay đổi phương tiện, trang phục, bịt mặt, di chuyển lắt léo các tuyến đường để đối phó với cơ quan chức năng.

Với quyết tâm cao nhất, không quản ngày, đêm của lực lượng chức năng, sau chưa đầy 48 giờ, đến 16h30 ngày 3/2, tại Km 454+300, Quốc lộ 1A thuộc xã Nghi Liên, Đinh Khương Linh đã bị bắt.

Thời điểm bị bắt Đinh Khương Linh quanh co không chịu nhận tội. Đến 5h30 ngày 4/2, trước những chứng cứ từ cơ quan công an, Đinh Khương Linh cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan công an, tên này khai do tham gia đánh bạc trên mạng nợ nần, túng quẫn nên đã gây án cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Bước đầu, lực lượng công an thu giữ các vật chứng liên quan vụ án gồm 1 xe máy BKS 37B3-13383 là phương tiện dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội và nhiều tang vật khác.