Khởi tố nghi phạm sát hại bé trai ở Hà Nội

Bắt hơn 1.200 đối tượng đánh bạc

Theo Bộ Công an, trong dịp Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã khởi tố 507 vụ với 820 bị can và bắt 358 vụ, 1.252 đối tượng đánh bạc.