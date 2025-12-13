Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố hai cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng nhận quà từ chuỗi phòng nha 'chui'

  • Thứ bảy, 13/12/2025 22:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên quan chuỗi 6 phòng khám nha khoa 'chui' hoạt động trái phép, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Đình Lộc ( cựu cán bộ Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng) và ông Đoàn Quang Huy (nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng, thời điểm bị bắt là Trưởng phòng Pháp chế Sở Y tế) để điều tra hành vi "Nhận hối lộ".

phong kham 'chui' anh 1

Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đồng. Ảnh: CACC.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ hành vi "Lừa dối khách hàng" và "Đưa hối lộ" của các đối tượng Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn và Bùi Xuân Dũng; tiếp tục xem xét trách nhiệm của Lê Thứ Hải, Bùi Diễm Trang và Nguyễn Văn Thiện.

Theo thông tin điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên góp vốn thành lập chuỗi 6 phòng khám nha khoa "chui", không có giấy phép hoạt động. Ban đầu, các đối tượng mở Phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng (xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), sau đó mở thêm 5 cơ sở khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk.

Bằng nhiều thủ đoạn, nhóm này đã lôi kéo hơn 1.000 người, chủ yếu là người cao tuổi, đến khám, trồng và nhổ răng. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.

phong kham 'chui' anh 2

Cơ quan chức năng khám xét nhà ông Đoàn Quang Huy - Trưởng phòng Pháp chế, Sở Y tế Lâm Đồng, đầu tháng 11. Ảnh: CACC.

Để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Đồng đã 9 lần đưa tiền cho hai cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng. Trong đó, Đồng 5 lần đưa tổng cộng 55 triệu đồng cho Phan Đình Lộc và 4 lần đưa 30 triệu đồng cho Đoàn Quang Huy.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

6 phòng khám nha khoa hoạt động trái phép gồm: Phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng (xã Đức Trọng), Nha khoa Quốc tế Sài Gòn Smile Dental (phường 1 Bảo Lộc), Nha khoa Nguyên Trinh Sài Gòn (xã Đức Lập) và Nha khoa Thủy Nguyên (phường Đông Gia Nghĩa, cùng tỉnh Lâm Đồng), Nha khoa Mỹ Anh (phường Buôn Hồ) và Nha khoa Mỹ Anh (xã Ea Drăng, cùng tỉnh Đắk Lắk).

Thái Lâm/Tiền Phong

    Xu ly nhieu doi tuong danh bac o Vinh Long hinh anh

    Xử lý nhiều đối tượng đánh bạc ở Vĩnh Long

    43 phút trước 22:27 13/12/2025

    0

    Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với công an xã Trung Ngãi (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức triệt phá một điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà, thắng thua bằng tiền tại ấp Phú Nông, xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

