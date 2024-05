Khởi tố giám đốc công ty lừa đảo và gian lận bảo hiểm xã hội

Công an Hải Dương cho biết Phòng cảnh sát kinh tế đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gian lận bảo hiểm xã hội xảy ra ở Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn (Hiệp Hòa).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can đối với Phạm Văn Năm (SN 1960, nơi ĐKTT tại xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn, giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn, có địa chỉ tại xã Hiệp Hoà, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về hành vi phạm tội trên.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đồng thời đã khởi tố vụ án hình sự “Gian lận bảo hiểm xã hội (BHXH)”; ra quyết khởi tố bị can đối với Năm và 4 bị can có liên quan về hành vi phạm tội trên.

Đối tượng Phạm Văn Năm.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn thực hiện cổ phần hóa từ năm 2002, đến năm 2009 hoàn thiện thủ tục. Ngày 7/10/2009, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định số 3556/QĐ-UBND cho phép chuyển 142.963 m2 đất (trong đó có 1.087 m2 đất trụ sở, còn lại là đất sản xuất nông nghiệp) của Xí nghiệp nuôi cá sông Than cũ mà công ty đang quản lý, sử dụng tại xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; thời hạn 30 năm để làm trụ sở và sản xuất nông nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt.

Sau khi được thuê đất, công ty chia nhỏ diện tích đất, giao lại cho một số người khác sử dụng; không có biện pháp quản lý, để người được giao đất tự chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, một số người có dấu hiệu của việc chuyển nhượng, cho thuê đất trái pháp luật.

Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Qua xác minh, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đã thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn, đồng thời xác định Năm cùng một số đối tượng thực hiện hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Gian lận BHXH”.

Cụ thể, tháng 2/2024, với danh nghĩa là giám đốc Hợp tác xã (HTX) thủy sản Sông Than, Năm đã đưa ra thông tin gian dối về việc trong thời gian tới sẽ giải thể Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn để chuyển sang hoạt động theo mô hình HTX Sông Than, các thành viên HTX đang có cổ phần và sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn sẽ chuyển cổ phần từ Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn sang HTX Sông Than và sẽ tiếp tục được sử dụng đất, ao, ruộng…

Sau đó, Năm đưa ra các khoản phải thu như thu tiền sản phẩm để phục vụ hoạt động của HTX, thu tiền sử dụng chung đường, mương máng và thu tiền sử dụng riêng ao, ruộng, tiền thuê đất để các thành viên HTX nộp tiền cho Năm theo các khoản thu mà Năm đưa ra. Thực tế, HTX Sông Than không có các khoản thu này; các khoản thu này là do Năm tự nghĩ ra, và các thông tin mà đối tượng đưa ra là không đúng sự thật. Với hành vi trên, Năm đã chiếm đoạt trên 300 triệu đồng để chi trả cho các khoản nợ cá nhân của anh ta trước đó.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương còn phát hiện hành vi gian lận, trục lợi BHXH của Năm. Cụ thể, đối tượng Năm đã chỉ đạo để Bùi Thị L. (SN 1996, trú tại thị xã Kinh Môn) hiện bán thuốc thuê tại phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn được tham gia BHXH bắt buộc tại Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn nhằm trục lợi tiền BHXH (trợ cấp thai sản).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định từ tháng 12/2022 đến tháng 7/2013, L. không làm việc tại Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn nhưng vẫn tham gia đóng BHXH bắt buộc thông qua Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn. Sau khi L. sinh con (vào ngày 4/8/2023), Năm đã nhờ Công ty cổ phần cá giống Kinh Môn làm thủ tục hồ sơ trợ cấp thai sản cho chị L. Tháng 10/2023, L. đã được BHXH thị xã Kinh Môn chi trả tiền trợ cấp thai sản hơn 25 triệu đồng,

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung thu thập tài liệu, chúng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định.