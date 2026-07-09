Khởi tố giám đốc công ty bán đất san lấp sai quy định

Hai bị can đã khai thác đất san lấp để bán cho khách hàng không đúng địa chỉ tiêu thụ khoáng sản theo quy định với tổng khối lượng khoáng sản đặc biệt lớn, thu lợi bất chính.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phan Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Đặng Minh Khoa, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư 706, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự xảy ra tại mỏ đất núi Lệ Thủy, xã Tịnh Khê.

Lực lượng Công an kiểm tra hiện trường khu vực mỏ. Ảnh: CAQN.

Quá trình điều tra ban đầu xác định mặc dù biết rõ khối lượng khoáng sản khai thác tại mỏ đất núi Lệ Thủy chỉ được phép cung cấp cho các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 07/GP-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, vì động cơ vụ lợi nên từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2026, hai bị can trên đã khai thác đất san lấp để bán cho khách hàng không đúng địa chỉ tiêu thụ khoáng sản theo quy định với tổng khối lượng khoáng sản đặc biệt lớn, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hành vi trên của Tuấn và Khoa đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản, làm ảnh hưởng đến nguồn cung khoáng sản phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn các công trình đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.