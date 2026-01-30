Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 1,1 tấn mì chính giả

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Long (SN 1958, trú tại xã A Sào, Hưng Yên) về tội sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, ngày 26/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện đối tượng Nguyễn Viết Long đang sản xuất mỳ chính giả.

Đối tượng Nguyễn Viết Long đóng gói mì chính giả.

Tiến hành kiểm tra, đấu tranh tại chỗ, Long khai nhận đang thực hiện đóng gói mỳ chính giả nhãn hiệu AJINOMOTO. Trước đó, Long mua mì chính dạng bao 25 kg/1bao và vỏ túi mì chính các loại 1 kg/túi và 454 g/túi ghi nhãn hiệu AJINOMOTO, không có hóa đơn chúng từ, không rõ nguồn gốc ở ngoài thị trường về đóng gói giả nhãn hiệu mì chính AJINOMOTO để bán kiếm lời.

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan CSĐT phát hiện nhiều đồ vật, phương tiện dùng để sản xuất mì chính giả, đồng thời thu giữ 19 bao tải, bên trong mỗi bao tải chứa 29 gói mỳ chính thành phẩm loại 1 kg; 7 bao tải, bên trong mỗi bao tải chứa 59 gói mỳ chính thành phẩm loại 454 g; 1 bao tải, bên trong chứa 44 gói mỳ chính thành phẩm loại 454 g, đều giả nhãn hiệu mì chính AJINOMOTO. Cơ quan điều tra xác định, tổng số mì chính thu giữ là hơn 1,1 tấn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên công bố quyết định khởi tố bị can Nguyễn Viết Long.

Hiện, vụ án được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.