Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc hen suyễn giả

Công an Nghệ An bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn vì sản xuất, buôn bán thuốc hen suyễn giả, quảng cáo sai sự thật để trục lợi.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn (SN 1987, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Đối tượng Nguyễn Duy Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo cơ quan công an, để tiêu thụ sản phẩm, Sơn sử dụng nhiều thủ đoạn quảng bá tinh vi. Đối tượng mang theo bình sơn, di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành để phun dòng chữ "100% khỏi hen suyễn" kèm số điện thoại lên tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông… Đồng thời, Sơn còn sử dụng mạng xã hội như Facebook để đăng tải các nội dung quảng cáo sai sự thật, nhằm tạo lòng tin với người tiêu dùng.

Ngày 31/3/2026, lực lượng chức năng phối hợp tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Duy Sơn, qua đó phát hiện tại phòng ngủ của đối tượng cất giấu gần 200 lọ thuốc ghi nhãn "thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền…" cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Thuốc trị hen suyễn giả do đối tượng Nguyễn Duy Sơn sản xuất.

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) xác định trong các sản phẩm này có chứa Dexamethasone và Chlorpheniramine, các chất không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ Sơn và gia đình không có chuyên môn về sản xuất thuốc. Các sản phẩm được mua trôi nổi trên mạng, sau đó tự dán nhãn, quảng cáo sai sự thật để bán ra thị trường nhằm thu lợi. Từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, đối tượng đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Duy Sơn quảng cáo thuốc giả khắp nơi, làm mất mỹ quan đô thị ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo những người đã mua, sử dụng sản phẩm liên quan đến vụ việc được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An (đồng chí Thượng úy Phan Thế Cường) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.