Khởi tố bị can trong vụ thảm án ở Quảng Ngãi

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Thuyết, kẻ gây ra vụ thảm án chấn động ở Quảng Ngãi.

Ngày 10/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Thuyết (57 tuổi, quê xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, nơi cư trú hiện nay tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), người đã truy sát cả nhà, giết 2 vợ chồng và đâm 2 cháu nhỏ trọng thương.

Sau khi khởi tố, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện loạt công tác nghiệp vụ để hoàn thành bản kết luận điều tra, như diễn biến phạm tội; lấy lời khai của bị can; chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị can; thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội; tính chất mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra..., đồng thời thu giữ vật chứng, hung khí gây án.

Bị can Lê Đình Thuyết.

Sau khi hoàn thành xong bản kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ gửi toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị truy tố đối với bị can Lê Đình Thuyết.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 19/6, tại thôn 4 (xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là ông L.H.T. (50 tuổi, làm nghề sửa xe máy) và vợ là bà P.T.P. (42 tuổi, cùng trú thôn 4, xã Nghĩa Dõng) tử vong tại chỗ; 2 con nhỏ là cháu L.H.N.Y. (6 tuổi) và L.H.C.N. (4 tuổi) bị đâm nhiều nhát, bị thương nặng, được người phát hiện đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng công an bắt giữ đối tượng gây án đang ẩn náu tại vườn nhà ông T. là Lê Đình Thuyết (57 tuổi, quê quán, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi - nơi cư trú và ở hiện nay xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ông Thuyết là cháu ruột của cha ông T. (quan hệ gia đình con chú bác ruột).

Hiện trường vụ án.

Do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa gia đình ông T. và gia đình ông Thuyết, ngày 18/6, Thuyết từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Quảng Ngãi (khoảng 700 km) chuẩn bị sẵn một con dao, đến 21h cùng ngày đột nhập vào vườn nhà ông T. và ẩn nấp trong vườn chờ đến sáng hôm sau (ngày 19/6) gây án.

Tại cơ quan công an, Lê Đình Thuyết khai đã theo gia đình chuyển vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nhỏ, bản thân không mâu thuẫn trực tiếp với gia đình ông T. Nguyên nhân từ mâu thuẫn thửa đất gia đình ông T. đang ở, vốn xuất phát thời ông nội của gia đình Thuyết để lại.

Theo lời khai của Thuyết, thửa đất gia đình ông T. đang ở vốn thuộc thừa kế của ông nội Thuyết, giao lại cho người chú (bố ông T.). Tuy nhiên, bố ông T. sau đó không làm thủ tục trả đất cho bà nội Thuyết. Khi bà nội Thuyết còn sống, bà luôn trăn trở phải đòi lại đất về cho gia đình… “Tôi đã có thề với nội là sau này con sẽ quyết tâm báo thù cho nội”, Thuyết khai.

Khoảng 20 năm trước bà nội của Thuyết chết, anh trai cũng mất, một mình ông ta sống khó khăn ở Bà Rịa - Vũng Tàu với công việc bảo vệ. “Cuộc sống tôi chỉ còn lại một mình, đơn thương độc mã, sống khổ sở, nên tôi không muốn sống nữa, tôi mới về đây báo thù. Đúng ra tôi quyết tâm trị tội cha của T.”, Thuyết khai.