Khởi tố, bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Châu Thị Tròn (sinh năm 1976, ngụ ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã có hành vi gian dối, lập hụi khống, mạo danh hụi viên để hốt hụi, qua đó chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng .

Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Thị Tròn (sinh năm 1976, ngụ ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2016, Châu Thị Tròn đứng ra làm chủ nhiều dây hụi, thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia.

Thời gian đầu, Tròn chung chi tiền đầy đủ để tạo lòng tin với các hụi viên; đến tháng 1/2018, tiếp tục mở dây hụi mùa loại 5 triệu đồng gồm 17 phần hụi. Tuy nhiên, Tròn đã có hành vi gian dối, lập hụi khống, mạo danh hụi viên để hốt hụi, qua đó chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng . Đến ngày 11/5/2021, Châu Thị Tròn tuyên bố vỡ hụi.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Thị Tròn để điều tra, xử lý về tội“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu đã liên tục tuyên truyền, cảnh báo nhưng tại một số nơi, nhất là các vùng nông thôn vẫn liên tiếp xảy ra những vụ vỡ hụi với số tiền bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để tổ chức các dây hụi có lợi nhuận cao nhằm chiếm đoạt tài sản, khiến không ít hụi viên lâm vào tình cảnh tích cóp cho mình nhưng lại rơi vào túi người.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận, điều tra, xử lý 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi, ước tính thiệt hại tài sản hơn 80 tỷ đồng .

Với kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp thụ lý, điều tra các vụ án lừa đảo bằng hình thức chơi hụi, Thiếu tá Trương Minh Đương, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ thực tế cho thấy rủi ro từ việc chơi hụi là rất cao. Hụi thường phổ biến ở các vùng nông thôn, người dân ít có điều kiện được tìm hiểu, cập nhật những quy định pháp luật, trong khi đó thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Mặt khác, việc chơi hụi thường thỏa thuận lời nói dựa vào sự tin tưởng giữa các thành viên nên người dân dễ cả tin, mất cảnh giác, rơi vào cạm bẫy lợi nhuận cao, đến khi có vụ việc vỡ hụi xảy ra thì khó có cơ sở pháp lý để kiện chủ hụi ra tòa, bảo vệ quyền lợi của mình. Điều này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, làm rõ các vụ án, mà việc thu hồi tài sản cho các hụi viên cũng gần như bất khả kháng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hụi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định liên quan lĩnh vực hụi đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, người dân; tập trung vào đối tượng là chủ hụi, hụi viên, tiểu thương, người buôn bán nhỏ tại các chợ, các địa điểm tập trung buôn bán hàng hóa, lao động nông thôn... để chủ động trong các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn.

