Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo hơn 3,7 tỷ đồng

Lừa đảo chiếm đoạt trên 3,7 tỷ đồng của nhiều hụi viên, Lê Thị Ý Như đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Ý Như (43 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vào khoảng năm 2007, Như lập gia đình và chuyển đến sinh sống tại nhà chồng (thuộc xã Bình Chánh).

Lê Thị Ý Như tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Tới năm 2014, Như sử dụng uy tín của bố mẹ chồng để mở hụi cho nhiều người dân ở địa phương tham gia; tổ chức khui hụi và giao tiền hốt hụi cho hụi viên đầy đủ.

Từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2021, do cần tiền chi tiêu trong gia đình và tiêu xài cá nhân, Như đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Theo đó, Như mở thêm 41 dây hụi các loại, tổng cộng 1.427 phần hụi với 160 hụi viên tham gia.

Trong thời gian tổ chức các dây hụi trên, từ việc ghi khống tên, Như chiếm đoạt tiền của 137 hụi viên với số tiền trên 770 triệu đồng.

Ngoài ra, lợi dụng việc hụi viên không đến bỏ thăm, Như cũng đã tự ý lấy hốt hơn 460 phần hụi, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng . Theo cơ quan công an, tổng cộng Như đã chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng .

Đến khoảng tháng 3/2021, do không có khả năng thanh toán, Như tuyên bố vỡ hụi.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.