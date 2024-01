Khởi tố 7 nguyên lãnh đạo, nhân viên ngân hàng ở Quảng Trị

7 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên một ngân hàng ở Quảng Trị vừa bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên Phòng giao dịch Nam Cửa Việt thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Triệu Phong về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng: Lê Thanh Nghị (SN 1962, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị) và Bùi Duy Linh (SN 1986, trú tại khu phố 5, phường 1, TP Đông Hà), đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can gồm: Lê Thị Thùy Linh (SN 1991), Trương Nhật Hạ (SN 1992, cùng trú TP Đông Hà); Lê Na (SN 1985, trú tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thị Hương Nhi (SN 1989) và Nguyễn Đăng Bình (SN 1965, cùng trú thị xã Quảng Trị).

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác điều tra mở rộng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Nam Cửa Việt, cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo, nhân viên phòng giao dịch này đã có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, giải ngân liên quan đến hồ sơ tín dụng.

Kết quả điều tra, bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại số tiền 2,2 tỷ đồng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Triệu Phong.