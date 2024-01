Thanh niên đi xe máy tốc độ cao, tông thẳng vào CSGT đang làm nhiệm vụ

Trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh bị thanh niên 18 tuổi tông trọng thương.

Tối 17/1, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên với PV VTC News và cho biết chiến sĩ bị thương đang ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h39 ngày 17/1, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh).

Cán bộ CSGT bị tông trọng thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: T.T.

Thời điểm trên, bất ngờ một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông thẳng vào người anh T. (cán bộ thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh). Sau khi tông vào cảnh sát, nam thanh niên mất lái và ngã xuống đường.

Được biết, thanh niên tông xe vào CSGT là một nam sinh đang học lớp 12 trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Người này bị xây xát nhẹ sau khi ngã xuống đường.

Hiện vụ việc được làm rõ.

Trước đó, ngày 20/12/2023, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cũng khởi tố Tô Bá Hoài Nam (18 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 11/12/2023, tổ công tác thuộc Đội CSGT Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 46, đoạn qua khối 9, thị trấn Hưng Nguyên.

Thấy Nam lái xe máy chạy hướng TP Vinh đi huyện Hưng Nguyên không đội mũ bảo hiểm, xe thiếu gương chiếu hậu, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành, phóng xe với tốc độ cao hòng thông qua chốt đo nồng độ cồn, tông trúng thiếu tá Nguyễn Xuân Cảnh (37 tuổi). Cú tông khiến thiếu tá Cảnh ngã xuống đường, gãy chân, phải ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.