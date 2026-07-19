Khởi tố 6 đối tượng mua bán hơn 250 tấn lợn bệnh ở Quảng Trị

Công an Quảng Trị đã khởi tố 6 đối tượng liên quan đường dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ hơn 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ các tỉnh phía Bắc.

Chiều 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán hơn 250 tấn lợn bệnh.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm: Mai Văn Quang (sinh năm 1973, trú tại Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là chủ mưu, cầm đầu; Hà Văn Nghĩa (sinh năm 1978, trú tại Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thị Ngọc Hiền (tên thường gọi là Hoa Châu, sinh năm 1964, trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Hoàng Thị Mộng Truyền (tên thường gọi là Nương, sinh năm 1972, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Trương Văn Quốc (sinh năm 1973, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Trần Ngọc Bắc (sinh năm 1971, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bị nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi với quy mô lớn, liên tỉnh.

Đơn vị đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Sau quá trình theo dõi, ngày 19/5, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương, Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 đã tiến hành mật phục, bắt quả tang các đối tượng khi đang tìm cách sang tay số lợn bệnh từ xe ôtô chuyên dụng biển kiểm soát 89A-874.XX sang các xe tải nhỏ tại khu vực Nghĩa trang Đông Hà và Khu công nghiệp Quán Ngang.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển tổng cộng 172 con lợn, có trọng lượng 9.968 kg, trong đó có 2 con đã chết. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm sau đó từ Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II khẳng định có 18 con lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Kết quả điều tra mở rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2026 đến 5/2026, nhóm đối tượng này đã mua bán, vận chuyển lợn từ các tỉnh phía Bắc (Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình) về Quảng Trị để giết mổ tại lò mổ Tây Trì rồi đưa ra thị trường tiêu thụ số lượng lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi với số lượng hơn 250 tấn để kiếm lời bất chính.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng./.