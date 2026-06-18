Khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ lập trung tâm lừa đảo ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sau thời gian củng cố tài liệu và chứng cứ, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng.

Ngày 17/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sau thời gian củng cố tài liệu và chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với: Zhao Wei Zhong (tên gọi khác là A Châu, SN 1989, quốc tịch Trung Quốc); Trần Thị Thu Hường (SN 2002, trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thành Long (SN 1983, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Riêng đối tượng Phạm Đình Nam (SN 1999, trú tại phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội danh trên nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng các Phó giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tang vật thu giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Zhao Wei Zhong được một đối tượng chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam để chuẩn bị các điều kiện về ăn ở, lưu trú cho nhóm nhân viên của các công ty lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia, dự kiến sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới.

Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, Zhao Wei Zhong đã quen biết Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam do cả ba từng làm việc tại các công ty lừa đảo trực tuyến do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Sau khi đến Việt Nam, Zhao Wei Zhong liên hệ với Hường và Nam hỗ trợ công tác phiên dịch, lái xe và thực hiện các công việc khác.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Tam Đảo đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Đối tượng Zhao Wei Zhong, Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Thành Long và Phạm Đình Nam tại cơ quan Công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nêu trên phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên quan đều có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến từng hoạt động tại Campuchia.

Trước đây, các đối tượng này đã tham gia làm việc trong các công ty lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, phân chia thành nhiều bộ phận chuyên trách từ: tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, cho đến hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt.

Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Việt Nam được chúng lựa chọn làm bến đỗ mới do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư. Điều này rất thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng di chuyển từ Campuchia sang. Đồng thời, đối tượng này cũng phối hợp với các đồng phạm trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác.

Trong tháng 5, các đối tượng đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu hành vi, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, ưu tiên lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài và hạn chế việc tiếp xúc với người dân địa phương.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú thuần túy mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.

Qua kiểm tra và khám xét, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ: 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và các phương tiện sinh hoạt khác.

Tại nhiều địa điểm thuê, các đối tượng đã chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, toàn bộ hệ thống thiết bị trên vừa mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định nhóm này dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến tinh vi, vốn đã từng được áp dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực.

Từ ngày 5 đến ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng: Zhao Wei Zhong, Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia vừa được tập kết, chưa kịp vận hành thì đã bị lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá hoàn toàn.

Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam. Chiến công này đã góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tài sản của nhân dân.