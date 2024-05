Khởi tố 4 đối tượng cướp tài sản của du khách đi săn mây

Để có tiền tụ tập ăn chơi, nhóm 4 thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí rồi đến khu vực núi Đại Bình, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, để khống chế, cướp tài sản của người đi săn mây.

Ngày 26/5, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một nhóm thanh thiếu niên để điều tra về hành vi cướp tài sản của khách đi săn mây trên núi Đại Bình ở huyện Bảo Lâm.

Sau khi khởi tố, cơ quan điều tra đã bắt giữ K' Chính (16 tuổi, trú tại xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), Jơr Lơng K' Việt (28 tuổi, trú tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), K' Drong Phi Gas (16 tuổi) và K' Boi (16 tuổi, cùng trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) là những nghi phạm đã thực hiện vụ cướp trên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h ngày 19/5, 2 nam thiếu niên là T.H.Đ.(16 tuổi) và N.T.Q. (13 tuổi) cùng trú tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) rủ nhau lên núi Đại Bình, thuộc địa bàn thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, săn mây chụp ảnh.

Khi Đ. và Q. đến chân núi Đại Bình để tìm đường đến địa điểm săn mây, bất ngờ bị 4 thanh thiếu niên chặn đường, dùng hung khí đe dọa, đánh đập và cướp hết tài sản gồm 1 điện thoại và một số tiền mặt mang theo người. Sau đó, 2 nạn nhân đã đến trình báo tại Công an xã Lộc Thành.

Bốn thanh thiếu niên cùng hung khí gây ra vụ cướp tài sản của du khách trên núi Đại Bình. Ảnh: TTXVN phát.

Xác định vụ việc trên có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương và du khách khi đến địa bàn tham quan du lịch, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm đã khẩn trương phối hợp cùng Công an xã Lộc Thành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức xác minh, truy xét.

Mặc dù thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc đêm vắng ở khu vực rừng núi không người qua lại, nạn nhân không nhìn rõ mặt kẻ cướp, nhưng chỉ sau vài giờ, Công an huyện Bảo Lâm đã xác định 4 thanh thiếu niên nói trên chính là những đối tượng gây ra vụ cướp và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 4 thanh thiếu niên trên khai nhận do thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình, lại thường xuyên tụ tập, giao du với bạn bè xấu, chơi bời lêu lổng. Khi hết tiền tiêu xài, nhóm thanh thiếu niên này bàn nhau đi cướp tài sản.

Biết được tại khu vực núi Đại Bình thường xuyên có người đi chụp ảnh săn mây mang theo điện thoại, máy ảnh và nhiều tài sản có giá trị khác, các đối tượng đã lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí, tụ tập gần đó để chờ đợi nạn nhân, đến ngày 19/5/2024 đã gây nên vụ việc như trên.

Qua vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm khuyến cáo đến quần chúng nhân dân, nhất là những bạn trẻ có sở thích du lịch, check in, chụp ảnh săn mây tại những địa điểm hoang vu, vắng vẻ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.