Lợi dụng đêm vắng, đột nhập trường học trộm cắp tài sản

Bắt tạm giam đối tượng 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'

Công an Phú Thọ cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an Phú Thọ triệt phá thành công đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.