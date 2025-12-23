Khởi tố 4 đối tượng chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan ANĐT Công an Bắc Ninh, các đơn vị liên quan khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện có đối tượng trên địa bàn thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok để đăng tải các hoạt động chế tạo, mua bán đạn chì PCP dưới vỏ bọc "chì câu cá" thu hút nhiều lượt người quan tâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) và Công an xã Lục Nam đã bắt giữ Nguyễn Thế Huynh (SN 1999) và Nguyễn Hữu Trọng Đạt (SN 2007) đang chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép đạn chì tại nhà riêng.

Hai đối tượng Huynh và Đạt cùng tang vật.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thế Huynh, cơ quan chức năng đã thu giữ 252 kg chì nguyên liệu, 55,6 kg đạn chì cùng các công cụ phục vụ sản xuất, mua bán đạn chì gồm: máy ép thủy lực, máy ép tay gia công kim loại, cân điện tử...

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị có liên quan đã vận động, tiếp nhận đầu thú đối với Trần Văn Nam (SN 1990) và Nguyễn Văn Hải (SN 2005) cùng 6 đối tượng khác ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình có liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 280,8 kg chì nguyên liệu, 21 kg đạn chì, 3 hộp đạn chì, 498 viên đạn chì, 5 khẩu súng nén hơi, 1 máy ép tay gia công kim loại, 8 điện thoại cùng nhiều vật dụng khác có liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Nam cùng tang vật.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định khoảng từ tháng 7/2025, qua mạng xã hội, Huynh mua các máy móc, thiết bị và chì nguyên liệu để tiến hành chế tạo đạn chì tại nhà riêng nhằm mục đích bán cho những người có nhu cầu thông qua tài khoản TikTok mang tên "Shop câu cá cò ơi" dưới vỏ bọc là "chì câu cá".

Khi có người mua, Nguyễn Thế Huynh sẽ đóng gói, gửi cho khách hàng thông qua các đơn vị vận chuyển. Nguyễn Thế Huynh thuê em ruột vợ là Nguyễn Hữu Trọng Đạt và Nguyễn Văn Hải giúp sức trong việc sản xuất, lên đơn, đóng hàng và gửi cho khách.

Để có thêm công cụ sản xuất đạn chì, Nguyễn Thế Huynh liên hệ với đối tượng Trần Văn Nam để mua 1 máy ép thủ công chế tạo đạn chì. Trần Văn Nam có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán đạn chì tương tự Nguyễn Thế Huynh.

Ngày 19/12, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; khởi tố bị can Nguyễn Thế Huynh, Trần Văn Nam về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; khởi tố bị can Nguyễn Hữu Trọng Đạt, Nguyễn Văn Hải về tội "Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng".

Hiện Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.