Khởi tố 187 bị can trong vụ mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch

Ngày 12-17/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn như vụ buôn lậu hàng hóa là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn, một số vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Từ 12/6 đến 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền (Điều 324 BLHS năm 2015).

Từ khoảng tháng 5/2025 đến nay, CATP nhận được một số đơn tố giác của công dân phản ánh về nội dung: một số công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân (tổng số tiền chiếm đoạt khoảng trên 181 tỷ đồng của 493 người bị hại) thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng "thẻ kỳ nghỉ du lịch" (hợp đồng kỳ nghỉ du lịch) do các công ty du lịch phát hành.

Công an lấy lời khai của những đối tượng liên quan. Ảnh: CAHN.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, lực lượng chức năng bước đầu xác định: Khoảng từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể (người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng…) để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.

Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng (đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác), kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao (2-20%) cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng .

Tính đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của những người này, thu giữ hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 11 ôtô, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng .

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.