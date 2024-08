Khởi tố 18 bị can vụ đánh bạc tại CLB Doanh nghiệp Việt Kiều King Club

Cơ quan ANĐT Bộ Công an phối hợp các đơn vị bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép tại CLB (địa chỉ: Tầng 1, Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/6/2024, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với:

Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1954, HKTT tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang (sinh năm 1972, HKTT tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng; Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1973, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1966, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1996, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) là quản lý tại King Club.

Ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam về tội “Đánh bạc” đối với:

Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1977, HKTT tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1976, HKTT tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Trần Yến Nga (sinh năm 1962, HKTT tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội); Trần Minh Sự (sinh năm 1963, HKTT tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Hứa Thị Thu Huyền (sinh năm 1976, HKTT tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Nguyễn Thế Vũ (sinh năm 1971, HKTT tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1962, HKTT tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM); Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1956, HKTT tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Vũ Thị Tuyết Mai (sinh năm 1962, HKTT tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Mở rộng điều tra, ngày 29/7/2024, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, HKTT tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (sinh năm 1976, HKTT tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (sinh năm 1969, HKTT tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Ngày 5/8/2024, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Đánh bạc” và ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (sinh năm 1974, HKTT tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Cơ quan ANĐT BCA đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.