Khởi tố 12 thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn đường phố

Sau khi hẹn nhau "giao chiến" qua mạng xã hội, trong đêm khuya nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh tụ tập trên các tuyến phố, rủ nhau điều khiển môtô tốc độ cao, gây náo loạn.

Ngày 2/6, thông tin từ Viện KSND khu vực 1 Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó, có 11 bị can dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú".

Danh tính các đối tượng trong vụ án gồm: N.H.P. (SN 2009); N.H.H. (SN 2009), N.V.T. (SN 2009), N.B.L. (SN 2009), M.V.Q. (SN 2009), M.V.N. (SN 2010), N.B.L. (SN 2009, cùng trú phường Trần Phú; N.H.A. (SN 2009), trú phường Thành Sen; V.V.N. (SN 2009), N.B.Đ. (SN 2009), N.P.D.C. (SN 2009) cùng trú xã Toàn Lưu. Trong đó, Võ Văn Hiếu (SN 2007) trú xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Một nhóm đối tượng thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố rạng sáng ngày 1/5 bị xử lý.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tuần tra khép kín địa bàn, tối 30/4 đến rạng sáng 1/5, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, ngăn chặn khoảng 30 trường hợp có hành vi tụ tập đông người, cổ vũ đua xe trái phép, chạy xe tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên, có độ tuổi 14-16, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm thanh thiếu niên này đã lập nhóm Messenger để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển môtô tốc độ cao trên các tuyến đường trung tâm tại địa bàn các phường Thành Sen, Trần Phú và Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh. Các đối tượng còn chuẩn bị hung khí như dao phóng, giáo nhọn, kiếm Katana, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.

Rạng sáng 1/5, nhóm này điều khiển 7 môtô chở nhau mang theo hung khí, chạy với tốc độ 70-90 km/h trên nhiều tuyến phố ở các địa bàn phường trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, nẹt pô, quẹt hung khí xuống mặt đường tạo tia lửa và tiếng động lớn, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng về đêm tại Hà Tĩnh đang có xu hướng gia tăng.

Đáng chú ý, khi phát hiện 2 thanh niên đang lưu thông trên đường, nhóm đối tượng đã cho rằng bị khiêu khích nên tổ chức truy đuổi. Trong lúc rượt đuổi, nhiều đối tượng dùng chai thủy tinh ném xuống đường để uy hiếp, ép các nạn nhân dừng xe. Hậu quả, xảy ra va chạm giao thông khiến một người bị chấn thương sọ não, gãy đùi, hôn mê phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu; nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng có sự bàn bạc, phân công vai trò, chuẩn bị và chế tạo hung khí từ trước, sau đó cùng thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường. Trong số các bị can bị khởi tố, nhiều người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; riêng một bị can bị bắt tạm giam và 2 người dưới 16 tuổi chưa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

Ngoài việc khởi tố, cơ quan chức năng cũng đang xác minh hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để xử lý theo quy định pháp luật.