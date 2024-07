Khởi tố 11 bị can về tội gây rối trật tự công cộng ở Thái Nguyên

Ngày 13/6 trên một số tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên có một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường.

Tối 26/7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ tin báo của quần chúng nhân dân về vụ tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ 12 thanh niên liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự để chuyển Đội hình sự Công an thành phố điều tra, làm rõ.

11 đối tượng trong vụ việc. Nguồn: Báo Công an Nhân dân.

Trước đó vào ngày 13/6, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 ngày 13/6/2024 tại khu vực đường tròn trung tâm, thuộc tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, do một nam thanh niên điều khiển xe với tốc độ cao đâm vào dải phân cách cứng giữa đường khiến người điều khiển bị thương.

Nam thanh niên ngồi sau xe đã lấy xe môtô liên quan đến vụ tai nạn giao thông rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông, trật tự báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an thành phố và phân công cán bộ điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông trên.

Theo một số nguồn tin, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông (từ 23 giờ ngày 12/6 đến 2 giờ ngày 13/6) trên một số tuyến đường trung tâm thành phố như Hoàng Văn Thụ, Bắc Kạn, Lương Ngọc Quyến có một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm (khoảng 10 xe môtô không có gương chiếu hậu, một số xe không có hoặc che biển số) chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng xác định 2 thanh niên liên quan đến tai nạn giao thông trên thuộc nhóm đối tượng này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ 12 thanh niên liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự và củng cố hồ sơ bàn giao Đội Hình sự - Công an thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 25/7, Công an thành phố ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội gây rối trật tự công cộng (có 8 đối tượng là học sinh, sinh viên), trong đó bắt 2 bị can để tạm giam, các đối tượng còn lại tiếp tục điều tra theo quy định.

Để xử lý nghiêm và triệt để đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến khích người dân cung cấp cho lực lượng chức năng hình ảnh, video ghi nhận được về các hành vi vi phạm (đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, rõ ràng); góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh.