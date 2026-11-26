Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu rà soát, nhận diện đầy đủ các nguồn lực của đất nước, khắc phục tình trạng ách tắc, lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực.

Ngày 26/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng - Trưởng ban chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập, các bộ phận giúp việc tập trung trí tuệ, thời gian, làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm để sớm trình Bộ Chính trị dự thảo Nghị quyết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ lớn, đặc biệt là huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư toàn xã hội có quy mô rất lớn; đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực khác.

Theo Thủ tướng, để tăng trưởng nhanh, bền vững, chúng ta không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà phải tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít nguồn lực chưa được huy động, khai thác đầy đủ hoặc đang bị ách tắc, lãng phí. Nhiều dự án đầu tư chậm triển khai, kéo dài thời gian thực hiện; hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; thị trường vốn dài hạn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trong khi đó, nhiều nguồn lực có giá trị lớn như dữ liệu, tài sản trí tuệ, các giá trị văn hóa, thương hiệu quốc gia và những không gian phát triển mới chưa được nhận diện, đánh giá đầy đủ và khai thác tương xứng với tiềm năng.

Thể chế là đột phá chiến lược

Về phạm vi, Thủ tướng nêu rõ, Đề án sẽ tập trung đánh giá 9 nhóm nguồn lực. Trong đó có 4 nguồn lực theo Nghị quyết số 39-NQ/TW: Nguồn nhân lực; nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội; nguồn tài lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải nhận diện rất rõ, đánh giá đúng, đủ, khách quan, sát thực tiễn các nguồn lực phát triển của đất nước, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót; phải có cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và cơ quan phối hợp với từng nguồn lực.

Lấy ví dụ, phân tích sâu hơn về một số nguồn lực, Thủ tướng khẳng định trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, chúng ta đã xác định thể chế là đột phá chiến lược, trong đó đề cao hiệu quả công tác tổ chức thực thi.

Cùng với đó, việc sắp xếp địa giới hành chính với 34 tỉnh, thành phố, không tổ chức cấp huyện đã giúp hình thành không gian phát triển mới, tạo thêm dư địa phát triển của các địa phương, thúc đẩy kết nối, liên kết vùng, các cực tăng trưởng.

Đề cập đến các nguồn lực truyền thống, Thủ tướng đơn cử nguyên vật liệu xây dựng là tài nguyên của đất nước nhưng trước đây địa phương giao hết cho doanh nghiệp. Đến khi thực hiện các dự án của Nhà nước, chi phí nguyên vật liệu lại rất cao. Điều này rất vô lý.

Đây là một ví dụ về việc sử dụng nguồn lực chưa hiệu quả, đòi hỏi phải rà soát, thay đổi các quy định của pháp luật. Vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành đánh giá lại nguồn tài nguyên này để phân bổ hiệu quả, với chi phí hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính chủ động tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu sâu và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.