Hội thảo quốc tế thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại xuyên biên giới ở Cao Bằng

Ngày 9/11, tại Cao Bằng sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới", dự kiến quy tụ khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Sự kiện do UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì, Trường Đại học Thương mại và Báo Đại đoàn kết đồng tổ chức, nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, logistics và du lịch xuyên biên giới.

Cao Bằng sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế cửa khẩu và du lịch, mở ra cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ và hợp tác xuyên biên giới

Kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo

Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, với định hướng kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo; mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch, hướng tới xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại, thông minh và hội nhập.

Hội thảo là diễn đàn khoa học, đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp mang tầm quốc tế, lấy thực tiễn phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại và du lịch xuyên biên giới của Cao Bằng làm trọng tâm. Thông qua việc huy động trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế, Hội thảo tập trung trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn; đề xuất các giải pháp khả thi về cơ chế, chính sách, hạ tầng logistics, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, thúc đẩy kết nối đầu tư, hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ và phát triển du lịch, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho Cao Bằng giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, Hội thảo dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Về phía Trung Quốc, Ban Tổ chức dự kiến mời đại diện các cơ quan ngoại giao, chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và một số địa phương biên giới, cùng các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, logistics và kinh tế cửa khẩu.

Khu vực cửa khẩu quốc tế ở Cao Bằng được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng trong phát triển thương mại, logistics và hợp tác kinh tế giữa Cao Bằng với Trung Quốc

3 chuyên đề trọng tâm về kinh tế cửa khẩu, logistics và du lịch

Với phương châm "Từ thực tiễn Cao Bằng - Luận cứ khoa học - Đối thoại chính sách - Kết nối doanh nghiệp", Hội thảo gồm phiên khai mạc toàn thể, ba phiên tham luận chuyên đề diễn ra đồng thời và phiên đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

3 chuyên đề khoa học tập trung vào những vấn đề then chốt trong phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại điện tử và du lịch xuyên biên giới.

Tại chuyên đề thứ nhất, với chủ đề "Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo", các đại biểu sẽ phân tích xu hướng phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại xuyên biên giới, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng; đánh giá cơ hội phát triển của Cao Bằng gắn với tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh, đề xuất giải pháp hoàn thiện hạ tầng, đổi mới quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng giai đoạn 2026-2030.

Chuyên đề thứ hai, "Phát triển hệ thống logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới", tập trung đánh giá nhu cầu đầu tư hạ tầng logistics, phát triển chuỗi cung ứng và các dịch vụ giá trị gia tăng tại cửa khẩu; đề xuất cơ chế thu hút nguồn lực, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới.

Hai chuyên đề này do đại diện Trường Đại học Thương mại chủ trì.

Chuyên đề thứ ba, với chủ đề "Mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới", do Báo Đại đoàn kết chủ trì, tập trung tìm kiếm giải pháp phát huy lợi thế kinh tế, du lịch biên giới, mở rộng không gian hợp tác quốc tế.

Phiên thảo luận tập trung phân tích tiềm năng, cơ hội hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới giữa Cao Bằng với Quảng Tây và các địa phương Trung Quốc.

Trong đó, các đại biểu sẽ thảo luận, trao đổi mô hình quản trị, phát triển du lịch biên giới an toàn, bền vững; đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, gắn bảo tồn di sản với phát triển sinh kế cộng đồng; thúc đẩy liên kết du lịch, thương mại, dịch vụ và ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, kết nối thị trường.

Tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế cửa khẩu, tăng cường kết nối giao thương và thu hút đầu tư vào Cao Bằng.

Đối thoại chính sách, thúc đẩy kết nối đầu tư Việt Nam - Trung Quốc

Điểm nhấn của Hội thảo là phiên đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì.

Đây là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa đại diện chính quyền, cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc nhằm nhận diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, hạ tầng, xuất nhập khẩu, logistics và thương mại xuyên biên giới.

Tỉnh Cao Bằng cũng sẽ kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư; giới thiệu nhu cầu hợp tác, danh mục dự án ưu tiên và đề xuất các giải pháp, cơ chế phối hợp triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Trong khuôn khổ phiên đối thoại, Ban Tổ chức dự kiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với doanh nghiệp, đối tác nước ngoài, trọng tâm là Trung Quốc, trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử, đầu tư hạ tầng và dịch vụ cửa khẩu…

Điểm đáng chú ý là Hội thảo không chỉ dừng ở trao đổi học thuật, đề xuất chính sách mà còn hướng tới những kết quả hợp tác cụ thể thông qua đối thoại trực tiếp giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Bên cạnh chương trình chính thức, Ban Tổ chức sẽ tổ chức không gian giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, tập trung giới thiệu các quy hoạch, dự án ưu tiên thu hút đầu tư và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực logistics, thương mại biên giới, hạ tầng cửa khẩu và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu; đồng thời giới thiệu một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh có tiềm năng, lợi thế và cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Hoạt động đối thoại, kết nối doanh nghiệp trực tiếp (B2B) cũng được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi nhu cầu hợp tác, tìm kiếm đối tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, logistics và dịch vụ xuyên biên giới; thúc đẩy hình thành các thỏa thuận hợp tác, kết nối cung cầu và phát triển thị trường.

Trước Hội thảo, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức khảo sát thực địa tại Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, một số khu vực cửa khẩu trọng điểm và Khu Di tích lịch sử Pác Bó, giúp các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm hiểu thực tế hạ tầng, nhu cầu đầu tư, định hướng phát triển logistics, dịch vụ cửa khẩu và tiềm năng du lịch địa phương.

Thác Bản Giốc là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của Cao Bằng, góp phần tạo sức hút và mở ra cơ hội phát triển du lịch của địa phương.

Hướng tới những kết quả hợp tác cụ thể

Theo kế hoạch, Hội thảo hướng tới hình thành các sản phẩm cụ thể, gồm kỷ yếu khoa học quốc tế có mã số ISBN; danh mục giải pháp khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có khả năng ứng dụng trong quản lý cửa khẩu, phát triển thương mại xuyên biên giới; các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và kế hoạch khảo sát đầu tư.

Đồng thời, xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đồng hành cùng Cao Bằng trong nghiên cứu, tư vấn chính sách và phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2026 - 2030.

Các tham luận, kiến nghị và kết quả kết nối tại Hội thảo được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, thu hút nguồn lực đầu tư và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại xuyên biên giới, tạo động lực phát triển mới cho Cao Bằng trong giai đoạn 2026 - 2030.